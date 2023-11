Paoltroni: «Para los tiempos que corren genera seguridad tener un presidente economista»

Tras el ballotage del domingo, donde resultó electo como nuevo presidente de la Argentina el líder de La Libertad Avanza Javier Milei, el Grupo de Medios TVO dialogó Francisco Paoltroni, senador electo por ese espacio político en Formosa, quien destacó que “la gente votó lo nuevo y lo distinto” y reconoció que genera “seguridad” tener un presidente economista.

“Ahora lo que va a pasar es que se va a llevar adelante todo el paquete de propuestas que La Libertad Avanza le presentó a los argentinos”, comenzó diciendo.

Consultado si esperaba el resultado con la contundencia que se dio, el senador electo respondió que “desde mi visión particular esperaba 42 a nivel provincia y 54 nación, sin embargo, se dio un poco más”.

“La gente votó lo nuevo, lo distinto, creo que en algún punto genera seguridad tener un presidente economista para el momento que estamos viviendo, un presidente que no va a ser influenciable en materia económica porque es un especialista. Resolviendo el tema de la moneda y empezando a probar todas las reformas que el país necesita tenemos que ir generando las condiciones para dejar atrás los niveles tremendos de pobreza que tenemos”, indicó cuando se refirió al porqué los argentinos eligieron a Milei y no al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Seguidamente Paoltroni fue consultado si personalmente cree que Milei está preparado para afrontar el rumbo del país, a lo que respondió que sí y que “el acceso a la solución que necesitamos es la confianza, con el apoyo contundente que le dio el pueblo argentino a este espacio político y sobre todo el apoyo que también le dio el ex presidente Macri y Patricia Bullrich hay garantías muy sólidas sobre la mesa para llevar adelante este proyecto, entonces no tengo dudas que vamos a ir a muy buen puerto, y desde ya digo que tiene ser definitivamente, esta tiene que ser la última crisis que atravesamos los argentinos”.

Unión por la Patria

Por otro lado, el mismo se refirió al futuro del espacio político que encabezaba Massa y lanzó que “ahora habría que ver qué es Unión por la Patria después del 10 de diciembre, porque siempre hay movimientos, son estructuras que se sacuden y nada es lo mismo después de estos procesos. Todos los partidos y alianzas se reacomodan y reorganizan, veo que es algo que va a pasar en todos los partidos como un proceso normal de renovación”.

“Creo que seguro sale de la escena política Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, y en el plano local Luis Naidenoff, y así se va a ir haciendo esta renovación de la política donde nada va a seguir siendo lo que era”, añadió.

LLA en Formosa

“Nosotros tenemos una estructura propia en todo el territorio, y cubrimos hasta el último paraje, pero las puertas siempre estuvieron abiertas a todas aquellas personas que se quieran sumar a cambiar la historia de Formosa”, asintió en cuanto al sector que encabeza en nuestra provincia y reiteró que es necesaria una renovación para quienes “manejen los partidos” porque “han sido parte del problema”.

“La gente busca la renovación, hay gente que ya dio todo lo que tenía para dar, que podrá ser fuente de consulta, pero ya no tiene que estar al frente de la escena, no tienen que ser los que conducen, son personas que tienen que dar un paso al costado, necesariamente para la subsistencia de todos los partidos”, insistió.

Finalmente, cuando se le preguntó si es que el hecho de que Formosa haya sido una de las tres provincias donde ganó Unión por la Patria condiciona la relación entre Insfrán con el nuevo presidente de los argentinos respondió que no, ya que “tenemos un presidente que es de todos los argentinos, y tenemos que llevar a cabo todas las reformas que dijimos y creo que una de las provincias más beneficiadas va a ser la nuestra, en donde tenemos que empezar a generarle a los formoseños oportunidades”.

“No creo que Insfrán sea un escollo para la gobernabilidad del nuevo presidente, es insignificante. Los argentinos eligieron lo opuesto a Insfrán”, sentenció Paoltroni.