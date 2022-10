Para Aníbal Fernández, el operativo de desalojo en Villa Mascardi fue «positivo»

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Seguridad dijo que el desalojo de la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu «se hizo con cuidado y no había armas letales». Desmintió que haya habido «agresiones y disparos».

Aníbal Fernández, consideró que el operativo de desalojo de la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu realizado el martes en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, fue «positivo» porque no hubo «ni un rasguño» entre los integrantes de las familias desalojadas y remarcó que «se hizo con cuidado y no había armas letales».

«El resultado ha sido positivo porque nuestra intención siempre fue poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales», dijo Fernández en referencia al operativo unificado de las fuerzas federales que desalojó a familias agrupadas en el Lof Lafken Winkul Mapu, en las inmediaciones de la ruta nacional 40, en predios que incluían uno de Parques Nacionales ubicados 35 kilómetros al sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

En declaraciones a la TV Pública, el ministro contó que habló con la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, y señaló que, «en líneas generales», ambos estuvieron de acuerdo en el análisis.

«Lo hicimos con silencio y con cuidado», indicó el titular de la cartera de Seguridad.

También, indicó que «el trabajo que la jueza María Silvina Domínguez y la fiscal (María Cándida Echepare) llevaron a la práctica fue muy claro».

Por su parte, el ministro aclaró: «Me cansé de escuchar que hubo agresiones y disparos. Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. Ni un rasguño siquiera».

Sobre las detenciones durante el operativo, sostuvo que todos los detenidos «fueron trasladados, salvo una señora embarazada, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria».

En tanto, en el caso de los niños y niñas presentes intervino el área de Minoridad de la provincia y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, precisó.

«Hoy hay mucha tarea por hacer», agregó el ministro, quien adelantó que este miércoles «va a haber una reunión para pergeñar el formato con el que vamos a seguir trabajando».

El Comando Unificado de fuerzas de seguridad que interviene en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, desplegó el martes un operativo con unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales, tras cortar la ruta nacional 40, y detuvo a siete personas, además de varios menores de edad resguardados, informaron fuentes oficiales.

El comando ingresó en las primeras horas de la mañana al predio de Parques Nacionales ocuparon en 2017 a través de una acción de «recuperación territorial» llevada adelante por la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu.

Al lugar arribaron además vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos.

Compartir

Linkedin Print