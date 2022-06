Para Consolani, la faltante de gasoil en la región afecta a la producción agropecuaria

Compartir

El limitado stock del combustible limita y afecta el trabajo de los productores agropecuarios que ya vienen golpeados por Emergencia del sector.

La problemática con el abastecimiento de combustible en la región sigue sumando afectaciones y el stock limitado que reciben los productores agropecuarios, complican aún más al sector que ya viene de una reciente emergencia. «La verdad, es un trastorno y un problema económico muy grande para el país», afirmó Roberto Consolani, vocal de Confederaciones Rurales Argentinas, al Grupo de Medios TVO.

«Si bien nosotros no somos de las provincias fuertes en agricultura, se hace todo lo que tenga que ver con horticultura y siembras que se preparan sobre la temporada invernal. El movimiento de tierra industrial necesita insumos, lo mismo que el movimiento de transporte de hacienda, todo el remate que se hace en la provincia se acarrea con camiones, no hay otros medios», manifestó Consolani.

De esta manera, lo que ocurre actualmente con la crisis en el normal abastecimiento de gasoil, repercute directamente en la actividad vinculada a la agricultura y la ganadería en la provincia.

Específicamente para el sector ganadero, las complicaciones se registran «a la hora de cargar». «Esto puede generar un condicionamiento a la hora de un remate y retiro de la hacienda, el transportista tiene que asegurarse primero el gasoil, tiene que hacer cola, ésto lo vemos en el Chaco, en muchas provincias del país que están sufriendo», precisó el dirigente rural.

«Desde Nación no sé da la respuesta, ese es el gran problema que estamos teniendo. Mucho del gasoil termina yéndose fuera del país porque indudablemente conviene, entonces las empresas comercialmente, dejan desprovisto al país de este combustible».

Para mencionar un ejemplo, una maquinaria destinada a los trabajos de la siembra de soja necesita de unos 350 litros de gasoil al día y los productores están racionando el poco combustible que tienen.

«El otro día hablando con un estacionero me dijo que normalmente un tanque de los que ellos tienen, poseen alrededor de 30 mil o 40 mil litros y resulta que el camión le va dosificando de a 12 mil litros, esto es imposible que alcance. Inclusive para movilizarnos al campo a veces tenemos que esperar al día a que haya; la verdad, es un trastorno y un problema económico muy grande para el país», lamentó Consolani.

Estas complicaciones se suman a las ya conocidas, tras los embates que generaron la declaración de la Emergencia Agropecuaria meses atrás, cuyos fondos aún no han sido destinados a muchos productores de la provincia.

«Sé que ayer parte de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Formosa, conjuntamente con otras entidades del sector, estuvieron reunidos con el Ministro de la Producción, para analizar de qué manera se van a destinar los fondos. Indudablemente, desde el punto de vista personal, llega un poco a destiempo porque la verdad que la gente estaba necesitando esto hace mucho tiempo», señaló referido a la cuestión.

«Los impactos en la producción no se restablecen ni en un año, ni a veces en dos, eso tiene que entenderse. Lo que sufrimos en el 2020, todavía hay productores que no se han podido recuperar; por eso la emergencia debe ser oportuna, sino no tiene sentido lamentablemente. Todo se complica, agravado por una situación económica muy desfavorable con una inflación que socava cualquier posibilidad de rentabilidad» concluyó.

Transporte de cargas

Otra de las personas que se mostró preocupado fue el presidente de Federación de Entidades Empresarias de Transportes de Cargas (Fadeeac), Roberto Guarnier quien en contacto con el Grupo de Medios TVO habló respecto a la falta de combustible y sostuvo que “en un principio fue la guerra, después la cosecha”.

“Desde la provincia de Buenos Aires para arriba hay faltante de gasoil”, dijo y agregó que “falta en todo el país, menos en el sur”.

Sobre la disminución del envío de mercadería aseveró que “eso para nosotros significa pérdida” ya que “los viajes se planifican con un tiempo y presupuesto, pero ahora el tiempo y el presupuesto ya dependen que si en la ciudad donde paran haya o no combustible eso significa que tienen recargos en el presupuesto en algunos casos”.

