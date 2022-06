Para su hermana, Marcelo Macarrón es «inocente» del crimen de Nora Dalmasso

Compartir

Gabriela Macarrón, una de las hermanas del viudo acosado como instigador del crimen de su mujer en Río Cuarto, afirmó ante el tribunal que su cuñada «tuvo una relación consentida y después fue abusada».

Una hermana de Marcelo Macarrón (62) dijo que el viudo es “inocente” de la acusación que lo sindica como instigador del crimen de Nora Dalmasso (51), ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, y consideró que, de acuerdo a lo que consta en el expediente, su cuñada «tuvo una relación consentida y después fue abusada».

Se trata de Gabriela Macarrón (57), quien ayer afirmó, al declarar como testigo ante el jurado y el tribunal técnico de enjuiciamiento en la decimosegunda semana de debate, que su hermano “se llevaba muy bien con Nora», dijo que es «inocente» y que «jamás hubiera hecho algo así”, en referencia a la acusación de haber sido el instigador del femicidio de Dalmasso.

Si bien la jornada de hoy marcó el retorno de Macarrón a la sala de audiencias tras su internación por problemas cardíacos, el médico solo estuvo presente unos minutos para luego pedir permiso al tribunal para retirarse porque se sentía mal, por lo que no pudo presenciar la declaración de su hermana.

Tras una exposición, Gabriela Macarrón respondió una pregunta del fiscal Julio Rivero y consideró que la noche del femicidio su cuñada Nora “tuvo una relación sexual consentida y después fue abusada” por la persona que la mató.

La hermana del acusado fue la única testigo convocada para la apertura de la trigésima audiencia desde que comenzó el debate oral y público el 14 de marzo.

Gabriela Macarrón también expresó que Dalmasso era una mujer “compinche, muy extrovertida, muy alegre, muy organizada, muy familiera y una madre muy pendiente de sus hijos”.

Macarrón (62) retornó esta mañana a los tribunales de Río Cuarto, luego de ser internado por una afección coronaria el 22 de mayo pasado y de permanecer en reposo en su domicilio desde el 24.

La presencia del acusado en la sala de audiencia fue muy breve, ya que solicitó autorización al tribunal para retirarse porque no se sentía bien de salud, estado que fue acreditado mediante certificado médico, por lo tanto se le concedió el pedido y se retiró unos minutos antes de que ingresara a declarar su hermana.

El tribunal también decidió que el acusado participe de la audiencia cuando su salud lo permita y se retire cuando lo considere necesario, ya que durante su ausencia podrá estar representado por su equipo de abogados defensores.

Macarrón también anticipó que el próximo 10 de junio, a las 8, será sometido a una cirugía programada para la colocación de un stent.

La jueza Natacha García, integrante del tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de la ciudad de Rio Cuarto, fue consultada por la prensa local respecto a esa autorización que no obliga a Macarrón a presenciar las audiencias, y al respecto dijo que “las normas procesales lo permiten, y además hay normas de prudencia y de humanidad”.

Luego de la declaración testimonial de la hermana de Macarrón, el tribunal pasó a cuarto intermedio hasta mañana para continuar con la recepción de pruebas documentales y testimoniales que, según la jueza García, aún restan un poco más de 40 testigos para declarar.

El viudo es el único imputado en este proceso, en el que se lo acusa del delito de «homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal», que contempla una pena de prisión perpetua.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en una fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón, “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales”.

Añade que la intención fue de «obtener una ventaja, probablemente política y/o económica» y sostiene que, para eso, «planificó dar muerte a su esposa, Nora Dalmasso (51)».

