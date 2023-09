Para Melconian «terminó la fantasía dolarizadora y el plan motosierra»

Carlos Melconian, el referente económico de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, aseguró que se terminó la «fantasía dolarizadora y el plan motosierra» impulsado por el liberal Javier Milei.

«Duró una semana», ironizó el economista, y sostuvo que esas propuestas radicalizadas «no las cree ni el núcleo duro» que rodea a Milei.

“Terminó la fantasía dolarizadora y de motosierra. Duró una semana. Creo que no la cree ni el núcleo duro, pero no sé si es duro. El núcleo duro del propio candidato creo que toda esta semana buscó ver cómo se aleja de esas cosas, que van de los 20 meses a 35 años. Una cosa es un eslogan de campaña que prende y después te la tenés que aguantar, y otra cosa es trabajar con un programa de verdad”, advirtió.

Melconian habló sobre la “fragilidad económica y política” del Gobierno, y dijo que esta administración “empezó a irse, como le ocurrió a los últimos gobiernos en la Argentina, a mitad de mandato, en noviembre de 2021″.

El economista aclaró que pese a que el Gobierno está “dejando un desastre”, le prohibió a su equipo quejarse de la deuda recibida.

“Cualquier integrante de este equipo tiene prohibido el 11 de diciembre decir que no sabía cómo estaba la situación. Acá se advierte ahora cómo son las cosas”, dijo.

Anticipó que si gana Bullrich el primer día se enviarán al Congreso 12 leyes, que ya están escritas. Y que “también se negociará una suerte de sentido común y naturalidad de comenzar a corregir los precios relativos del bodoque que nos van a dejar. Por eso, inicialmente, la tasa de inflación no va a bajar en 2024”.

Sobre la situación de Sergio Massa, Melconian dijo que “la decisión de ser candidato y ministro al mismo tiempo roza la irresponsabilidad, porque tiene objetivos contradictorios”.

“Hay un problema si con 11% o 13% de inflación mensual, el Gobierno vuelve a mantener fijo el tipo de cambio en $350. El 23 de octubre, a las 10 de la mañana, va a estar en un problema levemente peor que el que estaba el 14 de agosto”, vaticinó.

“Ha desaparecido el ministro y ha quedado 100% establecido el candidato. Todo esto agrava la situación en términos de cómo se llega primero a octubre, después a noviembre y después a diciembre”, alertó.

Relacionado