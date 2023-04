Para Osvaldo Zárate «Gildo Insfrán es la representación de Cristina y de Alberto»

El diputado provincial se refirió a la renuncia como precandidato para la reelección como presidente de Alberto Fernández, sostuvo que su espacio político atraviesa una crisis histórica y que la situación es cada vez más «delicada y peligrosa».

«Creo que el Presidente se dio cuenta de la situación a la que nos ha llevado a todo el país y creo que es entendido que no hay espacio para su reelección en el mismo partido. Supongo que se lo habrán dicho y esto demuestra que su partido está pasando momentos muy difíciles en el ámbito social, político y económico que hacen que se baje de la candidatura», manifestó el diputado Osvaldo Zárate al Grupo de Medios TVO.

Para el legislador de Juntos por el Cambio, la coalición opositora provincial, y Presidente de la Unión Cívica Radical de Formosa, la administración de Alberto Fernández atraviesa una importante crisis política a consecuencia de la volatilidad económica del país por lo que consideró la importancia de mantener el orden democrático.

«Nosotros desde la oposición hemos siempre colaborado para sostener las instituciones y la figura del Presidente en el sentido de que no buscamos ser golpistas como lo fueron ellos. Creo que el justicialismo está atravesando una crisis histórica y nosotros desde Juntos por el Cambio vamos a tratar como siempre de sostener las instituciones, sostener el gobierno democrático que la gente eligió y esperar que la elección se haga con normalidad», sostuvo.

Las palabras de Zárate se dan luego de conocerse la decisión del Presidente de no presentarse como candidato para la reelección de su cargo, en medio de adelantamientos y desdoblamiento electorales en distritos en los que antes encontraba apoyo. Desde la oposición señalan que en Formosa, el Gobernador Insfrán decidió convocar a elecciones en junio para despegarse de la figura presidencial.

«La gente entiende que Gildo Insfrán es la representación de Cristina y de Alberto, aunque quieren sacarse el saco. Creo que lo que ocurre lo va a golpear y por eso se adelantó, porque no quiere sorpresas. La idea es que estemos juntos, que podamos ganar igual; Juntos por el Cambio está fuerte en todos lados y la gente va a saber diferenciar esta cuestión de separar las elecciones», dijo.

En este sentido, y antes las versiones que señalaban una interna en Juntos por el Cambio Formosa, debido a supuestas negociaciones con el dirigente político Francisco Paoltroni, el referente radical aseguró que su espacio tiene un candidato a gobernador ya decidido y acordado.

«Fernando es el candidato de Juntos por el Cambio, del Frente Amplio Formoseño y la Unión Cívica Radical, por supuesto va a haber versiones incluso lanzadas por el propio Paoltroni. Nos preocupa la actitud de algunos dirigentes que creen que a través del atropello o el apriete van a lograr algún cargo más cuando tenemos que discutir proyectos. Creo que Fernando es el mejor candidato que tiene Juntos por el Cambio, no hay nadie que no opine lo mismo dentro del partido», finalizó.

Relacionado