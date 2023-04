Jorge Jofré: «Estamos muy conformes y muy confiados en nuestra gestión»

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré habló con el Grupo de Medios TVO sobre las consecuencias que trae el hecho de no recibir los fondos nacionales para obras y para el transporte público de pasajeros y se mostró preocupado por la situación económica del país. Asimismo, tenido en cuenta las elecciones, se le preguntó si buscará su reelección. “Voy a esperar para largarme como candidato, pero si puedo decir que estamos muy conformes y confiados con nuestra gestión”, respondió.

Primero al referirse a los trabajos de la Comuna en la ciudad sostuvo: “estamos como siempre trabajando, viendo las tareas que realizan los operarios de la Municipalidad y de las cooperativas”.

Seguidamente, consultado por la paralización de la pavimentación de la avenida Soldado Formoseño aseveró que “el envío de fondos nacionales está complicado, no solamente de obras sino el tema del subsidio al transporte; son dos temas muy complicados no hay envíos de fondos desde el 2 de febrero, estamos muy preocupados y haciendo gestiones en Buenos Aires a ver si podemos destrabar esos fondos”.

“La obra te la adjudican, pero después se empiezan a trabar los pagos, eso hace que con la inflación se vuelva inviable la ejecución de cualquier obra, y en el caso del transporte pasa lo mismo, porque se firmaron paritarias para el aumento de sueldos de los choferes y al no aumentar los subsidios y no enviártelos no cierran los números”, continuó diciendo Jofré.

“Estamos a la espera, la semana que viene funcionarios de la Municipalidad van a hablar con el Fondo Fiduciario que administra esos fondos, estamos esperando, tenemos prioridad nos dijeron”, agregó.

Situación nacional

Al hablar de la situación a nivel país manifestó que realmente es preocupante y que “en esto no podemos ser obsecuentes, hay buena predisposición de los funcionarios que te reciben bien, te abren las puertas, pero también te explican que están recibiendo muy pocos fondos, en el caso particular del subsidio al transporte tenían que recibir 20 mil millones de pesos a distribuir y solamente recibieron 2 mil, lo que alcanzó para pocas jurisdicciones”.

Asintió que mientras llegue la coparticipación “las obras provinciales y municipales se mantienen, lo triste de todo esto es que al paralizarse una obra no solo se afecta al vecino o a la persona que va a hacer uso de la misma, sino que también está la falta de trabajo con la que quedan muchas personas y eso a lo mejor es el único sustento que llevan a su hogar, entonces es preocupante, si bien tienen un fondo de desempleo le durará tres o cuatro meses, creo que la solución va a llevar su tiempo porque es necesaria una operación de fondo para que esto cambie totalmente, la inflación no puede seguir a este nivel porque hace inviable que se lleven adelante las obras”.

A continuación, agregó que “el tema es que también se perdió el crédito, es decir, te entregan el material y uno tiene que pagar en efectivo, y en el Estado también tenemos nuestra burocracia”.

“Es preocupante la situación y ojalá se pueda superar”, reiteró el intendente capitalino.

Elecciones

En otro tramo de la entrevista, el mismo fue indagado por si buscará una reelección para su tercer período como intendente. “Por ahora sigo trabajando en los barrios, oficialmente voy a esperar para largarme como candidato, porque es lindo también saber con quién uno se enfrenta”, enfatizó.

“Estamos muy confiados de nuestra gestión, pese a las difíciles situaciones que nos tocaron desde que asumimos porque pasamos por inundaciones, cuatro años de un gobierno nacional en contra, dos años de pandemia, ahora esta crisis económica, y aun así pudimos llevar a la ciudad adelante con crecimiento”, cerró diciendo Jofré.