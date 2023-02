Paritaria docente: Axel Kicillof ofreció un 40% de aumento hasta el mes de julio

El gobierno provincial prevé otorgar un aumento superior al 30% semestral que pretende el ministro de Economía; la propuesta contempla una cláusula de revisión y los gremios aceptarían la propuesta

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, les ofreció a los docentes un incremento de 40% en tres cuotas por el primer semestre y se diferenció de la pauta salarial de referencia que proyecta Sergio Massa, que prevé no superar el 60% anual.

El ofrecimiento de Kicillof fue en tres tramos: 18% de aumento en marzo, 10% en mayo y 12% en julio, para alcanzar un 40% acumulado a julio, con una cláusula de revisión y monitoreo. Los gremios docentes responderán el próximo lunes, pero ya habría un principio de acuerdo, según pudo averiguar LA NACION de fuentes sindicales. El sueldo de un docente bonaerense de jornada simple sería de $140.000 para marzo, mientras que el de jornada completa ganaría $280.000.

“Desde que asumimos, comenzamos a revertir el deterioro generado en los 4 años de la gestión anterior, tanto del poder adquisitivo, como de la calidad del salario y de las condiciones de trabajo”, dijo el ministro de Hacienda, Pablo López. El funcionario también se comprometió a que la provincia reabra la negociación en agosto. De la reunión participaron López, la jefa de Gabinete la cartera laboral, Cecilia Cecchini, el Subsecretario de Administración de Educación, Diego Turkenich, y los representantes del Frente de Unidad, que integran Suteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba.

Roberto Baradel, secretario general de Suteba, explicó que “fue una propuesta que está acorde a nuestro pedido de no perder poder adquisitivo del salario contra la inflación, que hoy vamos a someter a consideración de las bases en asambleas”. De aceptarse el ofrecimiento del gobierno de Kicillof, “en marzo, el salario del maestro de grado que recién se inicia será de $140.000 y de $280.000 el de jornada completa o quien tenga dos cargos” y apuntó que “el docente que trabaje la quinta hora, percibirá $175.000 en marzo. Eso se va a $165.000 en julio para un docente de jornada simple y a $330.000 para los de jornada completa o que tengan dos cargos”, continuó Baradel.

Hoy fue el segundo encuentro del año: el primero se llevó a cabo el 31 de enero pasado, y no hubo una oferta formal. Aquel día, los sindicatos reclamaron un “aumento y actualización salarial por medio de cláusula de monitoreo y recuperación, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflación”, según expresaron en un comunicado.

La paritaria 2022 del gobierno bonaerense con los trabajadores docentes cerró el 29 de diciembre pasado con una suba salarial adicional de siete puntos, que garantizó un piso de aumento de 97%, tres puntos por encima de la inflación.

Con este ofrecimiento, Kicillof le mete presión al intento de Massa de contener los aumentos en línea con la inflación proyectada en la ley de Presupuesto, aprobada en el Congreso. Se trata de una maniobra similar a la que había trazado Cristina Kirchner, cuando dispuso el año pasado un aumento de suma fija en paralelo a la paritaria para el personal legislativo, algo que se rechazó desde la Casa Rosada.

La semana pasada el gobierno nacional acordó con los gremios docentes de alcance nacional una suba salarial de 33,5% por seis meses, que sirve de referencia para la negociación en las provincias. En tanto, ayer la Ciudad de Buenos Aires cerró la paritaria y acordó un aumento del 60% anual y las clases comenzarán el próximo lunes en todos los niveles.

Relacionado