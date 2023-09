Paro y movilización para reclamar que los sueldos igualen al costo de la Canasta Básica Alimentaria

Ayer comenzó en Formosa un paro docente de 48 horas que se cumplirá hoy; además durante la mañana se desarrolló una gran movilización desde la plaza San Martín hasta Casa de Gobierno para reclamar que los sueldos igualen al costo de la Canasta Básica Alimentaria; encabezó la convocatoria el Gremio de los Docentes Autoconvocado -GDA- y se sumaron Tribuna Docente, Polo Obrero y ATE.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Mirka Fernández, secretaria general de GDA, señaló que “hay bastante gente, compañeros y amigos incluso del interior como ser de Lote 8, Belgrano, Clorinda, etc. Según sabemos hubo un alto acatamiento al paro”.

Al referirse a los planteos dijo: “el pedido es aumento salarial, hay que tener en cuenta por ejemplo que nosotros ahora tenemos un salario del que recién se inicia de $165.000 mientras que la Canasta Básica Alimentaria está $248.000. Todo aumenta, menos el salario y ya estamos en una situación más que compleja lo cual produce enojo en los compañeros docentes porque la verdad es que no nos alcanza ni siquiera para pagar las deudas; tenemos que elegir entre comer o pagar las mismas”.

En cuanto a la suba que piden, Fernández señaló que desde hace tiempo dejaron de hablar de porcentajes ya que lo que piden es alcanzar la Canasta Básica Alimentaria. “Hablar de porcentaje es mentiroso en el sueldo docente, porque tenemos un porcentaje importante en nuestro salario en negro, y el resto cualquier aumento en porcentaje impacta, pero es miserable”, señaló la gremialista.

Por otro lado, al referirse al bono de $60.000 anunciado por el ministro de economía y candidato a presidente de la Nación Sergio Massa indicó que “es para los empleados estatales nacionales” y dejó en claro que “el bono no nos sirve porque cualquiera sea el monto será en dos cuotas y después cómo seguimos compensando la perdida que tenemos; a nosotros nos sirve una suma en blanco en nuestros salarios, eso nos va a ayudar a nosotros a ir recomponiendo nuestro poder adquisitivo”.

Finalmente, denunció la presión por pare de Directivos y Delegados Zonales para que los docentes no asistan a la medida de fuerza y dijo que “han extorsionado y apretado, se pusieron en la posición de autorizar o no a hacer paro, no sé quiénes se creen para eso”.

ATE

Carlos Villasanti, secretario adjunto de ATE, comentó que el apoyo y acompañan amiento en la medida de fuerza tienen que ver con la nula novedad en cuanto al incremento salarial. “Nosotros tenemos presentado un pedido formal al gobernador de Formosa donde solicitamos un 70% de incremento salarial para el segundo semestre del año dado que la inflación no para y además le sumamos la devaluación que tuvimos ahora en el mes de agosto”.

“Lamentablemente no tuvimos respuestas, el Gobierno se llamó al silencio. Hoy lo que hacemos es acompañar la marcha de los compañeros docentes”, aseveró el mismo.

Adelantó además que en caso de no tener respuestas desde el Gremio que encabeza también fijarán la semana próxima un paro y movilización. “La realidad es que el aumento que nos dieron en el primer semestre ya quedó atrás, se lo comió la inflación, así que necesitamos un nuevo incremento salarial”, sentenció.

Tribuna Docente

Asimismo, miembros de Tribuna Docente que salieron a las calles señalaron que “la crisis no puede seguir recayendo en la clase trabajadora. El salario no alcanza y el ajuste del gobierno nacional y provincial continúa, organizar un plan de lucha para enfrentar esta situación se hace cada vez más necesario. Salimos en defensa de la educación pública y para pedir aumento salarial ya”.

Finalmente, frente a Casa de Gobierno docentes del interior dieron lectura a una carta dirigida al gobernador Insfrán donde explicaron en qué situación se encuentra el docente formoseño.