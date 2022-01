Pase sanitario: Bromatología realizará controles aleatorios

Compartir

El doctor Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad, explicó cómo se va a implantar el pase «pase sanitario con vacunas» en el municipio capitalino que comenzará a solicitar desde este lunes para realizar trámites presenciales en las distintas dependencias comunales. Además recordó que en bares, restaurantes y locales bailables hay que cumplir con el aforo del 70%, el uso de barbijo y sobre todo la exhibición del pase.

«Para el ingreso a las oficinas o realizar algún trámite se le va a solicitar el pase sanitario, ya sea a través de las plataforma «Mi Portal»; «Cuidar COVID-19»; «Mi Argentina» o portando el carnet de vacunación impreso con el código QR o el carnet de vacunación emitido por la provincia», indicó.

A su vez contó que «desde Bromatología estamos notificando a los bares, restaurantes y boliches» sobre la nueva decisión del Comité Operativo de Emergencia COVID-19 creado por Resolución MDH F N°1.232/2020, basándose principalmente en las recientes variantes (Delta y Omicron del SARS- CoV-2) solicitando el Pase Sanitario con Vacunas que se exigirá a las personas a partir de los 13 años de edad.

Además recordó que en los locales bailables se exigía «la exhibición del DNI, la dos dosis de vacunación o el PCR Negativo con 72 horas de anticipación que era uno de los protocolos vigentes para asistir a estos tipos de eventos ya que según el Ministerio de Salud de la Nación es uno de los lugares con mayor riesgo de contagio».

Señaló que desde esta nueva medida se establece en el Boletín Oficial abarca también a los bares y restaurantes, «si bien ellos cumplían con un protocolo sanitario, cuando la situación epidemiológica en la provincia mejoró se dejó de solicitar y ahora tienen que volver a pedir a los clientes que asisten el pase sanitario a fin de evitar la mayor cantidad de contagios posibles».

Asimismo, informó que «en todas las áreas municipales se va a exigir el pase ya sea para realizar trámites así como también solicitud de espectáculos públicos. Este es un requerimiento para realizar cualquier tipo de actividad, ya sea para el aire libre o espacios cerrados».

«Vamos a salir a hacer los controles aleatorios, vamos a tratar de cubrir todos los bares posibles por noche para solicitar el pase sanitario a las personas que estén sentadas y si no lo posee, se le va a sancionar al propietario del local que es el encargado de exigir a todas las personas que se encuentren en el lugar», dijo.

Al referirse a otras medidas que se van a solicitar, señaló el distanciamiento social, y el aforo de cada bar y restaurante.

Contó que ante los aumentos de casos, hasta el momento suspendieron dos casamientos, «teniendo en cuenta el cuidado que ellos tienen con sus familiares y amigos decidieron no hacer la fiesta».

Aclaró los protocolos que hay que cumplir, el aforo del 70%, el uso de barbijo y sobre todo la exhibición del pase sanitario. «Nosotros apelamos a la responsabilidad de cada propietario comercial a que exija el cumplimento de la resolución, más allá que sabemos que ellos no quien pelear con el cliente».

«Si no nos cuidamos esto va a seguir y se van a ir tomando medidas más restringidas», expresó.

Vale recordar que desde el municipio capitalino informaron el jueves que a partir del lunes 10 se solicitará el “pase sanitario con vacunas” a los vecinos y vecinas que concurran a realizar trámites presenciales en las distintas dependencias comunales.

La medida guarda relación con la adhesión del Municipio a la resolución emitida por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia respecto al “pase sanitario con vacunas” que rige desde el 1 de enero de este año.

Al respecto, la citada resolución señala: “Será de aplicación para personas a partir de los 13 años de edad. Las mismas deberán acreditar dos dosis de vacunas y que hayan transcurrido al menos catorce días desde la última aplicación. Dicha acreditación se hará a través del sitio oficial “Mi Portal”; “Cuidar COVID-19”; “Mi Argentina” o portando el carnet de vacunación impreso con el código QR o el carnet de vacunación emitido por la provincia”.

En ese sentido, se destaca que “la administración comunal comparte los objetivos y fundamentos de las decisiones adoptadas y en la finalidad de aportar a la solución de la situación, en beneficio de la salud y bienestar de la población”.

Cuando será necesario

Será necesario contar Pase Sanitario para eventos masivos con más de 100 personas al aire libre, actividades gastronómicas, al aire libre y/o espacio cerrado, actividades sociales, comerciales, bancarias, culturales, deportivas, religiosas, salas velatorias y recreativas en espacios cerrados.

Además para la realización de trámites ante organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración de personas y trabajadores que realicen atención al público, en entidades públicas o privadas.

También se solicitará Pase Sanitario para ingresar a la provincia, de no contar con vacuna o con esquema incompleto se le realizará un hisopado para diagnóstico de SARS-CoV- 2 en el sitio de ingreso.

No será necesario exhibirlo cuando se acude a una consulta o emergencia médica, tampoco será solicitado a los extranjeros sin residencia en el país, los mismos se regirán por el protocolo de corredor seguro provincial vigente.

El texto publicado en el Boletín Oficial aclara que “en ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de caso positivo o contacto estrecho de COVID-19, conforme las definiciones y protocolos establecidos por la autoridad sanitaria nacional y provincial”.

