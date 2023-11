Paseos por Europa, Qatar y excursiones en cruceros: crece el escándalo por viajes de beneficiarios de planes sociales

En medio de la campaña electoral por el balotaje presidencial del 22 de noviembre, que tiene como protagonistas al ministro de Economía, Sergio Massa, y al libertario Javier Milei, continúa el escándalo por los viajes al exterior que, según una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuán, realizaron “desde 2020 a la actualidad 159.919 beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo”.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a cargo de ese programa, reconoció que personas, supuestamente, vulnerables que todos los meses cobraban la asignación viajaron a playas paradisíacas, ciudades impactantes y países como Qatar, dónde la selección argentina de fútbol se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia.

Lo hizo después de que el fiscal federal Guillermo Marijuán la cuestionara a través de un escrito judicial por dar de baja a sólo 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo. “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”, remarcó.

Ante una consulta realizada desde la radio La Red, la electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires afirmó que tiene acreditado: “Viajes a Alemania, con una gran cantidad de movimientos. También a España y a Francia”.

Además, reconoció que “hay 1.129 personas que viajaron en crucero con pasos aéreos con destinos de países no limítrofes”.

“Tenemos 34 Potenciar Trabajo que utilizaron el paso cruce terminal cruceros de Buenos Aires. Ni siquiera es el de Buquebus -que llega a Colonia y Montevideo-. Es el que está un poquito más allá. Que salen realmente cruceros que tienen paquetes muy importantes, de montos onerosos”, detalló la funcionaria.

En la investigación preliminar, el fiscal Marijuán precisó que “los 159.919 titulares -del Potenciar Trabajo- reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”, es decir, que salieron e ingresaron al país más de dos veces, en promedio. El detalle que describe el fiscal sobre esos movimientos mientras percibían el plan social por parte del Estado es vergonzoso.

Sobre este punto, la funcionaria a cargo del control del Potencia Trabajo, el programa más importante de su cartera, dijo: “Hay muchísimas personas -beneficiarias del plan- que nos dimos cuenta por esta información que viven en la informalidad, que no registran su actividad y tienen trabajo, porque si no, no podrían sacarse un pasaje a Europa, a España, a Francia, a Holanda, a Panamá, a México, a países árabes, a Qatar, a Cuba”.

“Potenciar Viaje”

A lo largo de 15 fojas, el fiscal Guillermo Marijuán describió la cantidad de movimientos migratorios que realizaron los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Para ello, se valió de cuadros y tortas en las que detalló cuántos viajaron al exterior en avión, barcos, cruceros, micros o autos; cuánto tiempo permanecieron en el exterior -algunos más de un mes- y hasta por qué aerolínea lo hicieron.

Allí queda expuesto, como él mismo describe, que “el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’ funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene como objetivo promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, motivo por el cual las personas que viajaron a Qatar, Cuba o países europeos, como reconoció Tolosa Paz, no encuadran en esa categoría y no deberían percibir el beneficio del Estado.

A lo largo del análisis realizado por la fiscalía sobre el padrón del Potenciar Trabajo, que recibió del mismo Ministerio a cargo de Tolosa Paz y fue entrecruzado por las bases de datos, entre ellas las de Migraciones, Marijuan determinó que desde 2020, año en que se creó el Potenciar Trabajo “159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”. Y destacó: “En lo que respecta al medio de transporte empleado, se pudo precisar que 817 se realizaron a través de cruceros; 29.076 se efectuaron vía aérea; 83.974 mediante embarcaciones; 199.977 a través de ómnibus y otros 349.835, de forma particular por auto”.

De esta manera, quedó expuesto que estas personas viajaron más de una vez fuera del país mientras cobraban el plan social por ser “vulnerables”.

El fiscal también expuso que “del registro de viajes aéreos precitado, 20.832 utilizaron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649, desde otros aeropuertos nacionales”.

Las aerolíneas utilizadas para realizar los viajes al exterior fueron: “British Airways, United Airlines, Air France, Air Europa; American Airlines, Emirates Airlines, Qatar Airways, Aero México, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Copa Airlines, Ethiopian Airlines, KLM, Vuelo privado, entre otras”.