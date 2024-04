Patiño: «Para ATE un docente en Formosa debe ganar más de $1 millón»

La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño en contacto con el Grupo de Medios TVO acerca de la situación del docente en la provincia. Pidió que todos los trabajadores de la provincia “aúnen fuerzas para realizar un reclamo salarial conjunto”, al mismo tiempo que lanzó que según ATE un docente en Formosa debe ganar más de un millón de pesos para equiparar a la canasta básica de alimentos.

Patiño comenzó diciendo: “nosotros hemos pedido muchas veces un aumento salarial, es muy duro que seamos el único sector que no logremos levantar cabeza, ahora se han sumado los judiciales. Creo que en esta tenemos que estar todos los estatales juntos porque es claro que el aumento no saldrá solo para un sector, sería importante la unidad de acción para llegar al fin”.

“Hay algunos sindicatos que directamente me han dicho que no van a ir a Casa de Gobierno a reclamar, pero por lo menos hay que firmar una nota entre todos porque es muy terrible lo que nos está pasando”, señaló.

Explicó además “leía las declaraciones del ministro de Economía donde decía que estos recortes que está recibiendo Formosa en las partidas imposibilita pensar en un aumento salarial”.

“Hay que tener en cuenta que si el trabajador no cobra bien, no se moverá la economía porque la provincia tiene una alta incidencia en el comercio”, argumentó.

“Nosotros lo que haremos en breve, será una presentación en el ministerio de Economía en donde vamos a reclamar por los descuentos por los días de paro, que significa muchísimo para el bolsillo del trabajador. Nosotros estamos reclamando que no nos descuenten tanto”, indicó la docente.

En relación a cuanto debería cobrar un docente, señaló “nosotros vamos en relación a la Canasta Básica para mantener una coherencia numérica, siempre pedimos este valor. ATE en función a como se viene presentando la situación económica dice que debemos cobrar más de un millón de pesos, nos está faltando $700 mil”.