Patricia Bullrich apuesta todo a la última gira de campaña con actos en siete provincias

Cuando resta apenas una semana para las próximas elecciones y sólo cuatro días para la veda, Patricia Bullrich, candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), se prepara para un raid electoral de alta intensidad que implicará cierres de campaña en siete provincias de Argentina con el objetivo puesto en lograr un lugar en el balotaje del 19 de noviembre y llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre. Tiene la tarea poco sencilla de competir contra Javier Milei, el fenómeno político del momento, y contra Sergio Massa, candidato a Presidente y ministro de Economía del Gobierno, que pese a la crisis económica cuenta con el respaldo de la estructura política del peronismo en todo el país.

La ex ministra de Seguridad viene de días ajetreados por la campaña electoral. El viernes, primer día del feriado largo, estuvo junto a Mauricio Macri y Néstor Grindetti, candidato a gobernador bonaerense, en Junín y Pergamino. Mientras que el sábado empezó a primera hora con el anuncio de que si es Presidenta, Horacio Rodríguez Larreta será su Jefe de Gabinete de Ministro. Una movida política con la que la candidata busca galvanizar el voto larretista, mostrar volumen político y capacidad de gestión.

Con la misma tónica, no se descarta que en la semana anuncie más nombres para su eventual Gobierno. Incluso, se especula con la posibilidad de nombrar a un posible ministro por día, entre quienes suenan Gerardo Morales, Migue Ángel Pichetto y Federico Pinedo, pero aún sin confirmación en la mesa de campaña de Bullrich.

Por la tarde del sábado, Bullrich siguió su campaña con actividades proselitistas en Vicente López, junto a Grindetti y Soledad Martínez, intendenta local, y luego se trasladó a La Plata, donde encabezó un acto en una plaza local con el intendente Julio Garro. Se trata de la ciudad más poblada de la provincia de Buenos Aires luego de La Matanza, que JxC pretende seguir gobernando por cuatro años más.

Los estrategas de la ex ministra de Seguridad evalúan que es clave crecer en distritos como Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, CABA y Buenos Aires para lograr un boleto al balotaje contra Milei o Massa. Apuestan, al menos, a llegar al piso histórico de JxC en esas provincias. En territorio bonaerense buscan un envión que logre el batacazo de destronar a Axel Kicillof y corone a Grindetti en el sillón de Dardo Rocha. No será simple, especialmente por el sistema electoral de la provincia, que carece de segunda vuelta y facilita la reelección del oficialismo: sobre todo por la presencia de Carlina Píparo, contendiente bonaerense de La Libertad Avanza, que divide el voto opositor. Bullrich considera que puede mejorar su performance electoral en la Primera Sección y en el interior provincial.