Patricia Bullrich se comprometió a dar reconocimiento a los héroes del 5 de octubre

Ayer visitó la ciudad de Formosa, la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich quien brindó una conferencia de prensa en la Cafetería del Hotel de Turismo y luego realizó un acto nombrando algunas de sus propuestas. En este marco, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri adelantó que uno de sus compromisos con los formoseños es el proyecto del 5 de octubre para indemnizar a los familiares de los caídos durante el ataque al Regimiento de Infantería Monte 29, el 5 de octubre de 1975.

Bullrich estuvo acompañada por Ricardo Buryaile y Bianca Capeletti Puyó (precandidatos a diputados nacionales), Luis Naidenoff y Agostina Villaggi (precandidatos a senadores) y el precandidato a parlamentario del MERCOSUR, Adrián Malgarini.

En contacto con la prensa local, la precandidata habló de la “deuda” por parte del gobierno nacional con los héroes del 5 de octubre y se comprometió a subsanarla en caso de llegar a la presidencia. “Quisiera plantearles a los formoseños mi compromiso para con lo ocurrido el 5 de octubre que es un día muy importante, a mí me tocó votar el proyecto presentado por el diputado Ricardo Buryaile (ambos éramos diputados en ese momento) vamos a reconocer a quienes fueron atacados en el Cuartel de Monte 29, a sus familiares nunca que fueron reconocidos”, dijo.

Agregó que “lamentablemente ese proyecto quedó frenado, pero es mi compromiso poder reconocer a los familiares de los asesinados en el Cuartel el 5 de octubre de 1975”.

Consultada por lo que se viene en caso de llegar al gobierno respondió: “me parece que es importante hablarle a la gente el 10 de diciembre con el corazón abierto, mostrar hasta el último detalle lo que sucede en el país, hoy estamos en 9 mil millones de dólares negativos en las Reservas del Banco Central, eso es muy duro para el país”.

“Es muy importante que el pueblo sepa exactamente la situación en la que estamos”, enfatizó.

“Queremos una Argentina

productiva para generar

trabajo a la juventud”

Tras culminar la conferencia, encabezó un acto afuera del Hotel para tener contacto con decenas de militantes y vecinos, allí Bullrich brindó un enérgico discurso donde además de presentar sus propuestas electorales, insistió en la necesidad de evitar que los jóvenes se vayan de Formosa en busca de un futuro mejor por eso dijo que “si me eligen presidenta voy a trabajar para esa Formosa de producción y nuevas tecnologías”.

“Queremos cambiar la indignidad con la que venimos viviendo desde hace mucho tiempo, donde parece que todo se resuelve con alguien que nos da y nosotros queremos resolver con que no haya alguien que nos dé, sino que cada uno pueda producir para poder crecer, negocios, campos, industrias limpias, tecnológicas; nuestros representantes y yo si me eligen presidenta voy a trabajar para esa Formosa de producción y de nuevas tecnologías”, enfatizó.

“Formosa es una provincia que tiene un gran potencial y este equipo lo quiere desarrollar”, aseveró.

Luis Naidenoff: “Argentina

necesita liderazgo”

Por su lado, al hablar de la visita de Bullrich, el senador nacional que busca su reelección señaló: “Patricia va a ser presidente de los argentinos y a mí me parece importante el mensaje de ella para los formoseños, estamos absolutamente convencidos que la Argentina necesita liderazgo, nuestro país no tiene un problema económico, sino político y por eso se pagan las consecuencias económicas. Con un liderazgo fuerte, democrático y republicano la Argentina se va a encausar en el marco del orden y el respeto a la ley”, dijo.

Finalmente, valoró el compromiso demostrado con Formosa “ya que estuvo en el momento más duro con los formoseños, cuando algunos se escondían, ella no vino a sacarse una selfie y realizar posteros, sino que vino a comprometerse por la libertad”.