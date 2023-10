Pecco Bagnaia ganó en Indonesia y volvió a posicionarse en la punta de MotoGP

Llegar es fácil, lo difícil es mantenerse. La frase pinta de cuerpo entero a Jorge Martín. Apenas 24 horas fue el tiempo que el español estuvo en la punta del Mundial de MotoGP. Venía con un andar genial, sin fisuras, todo lo contrario que Pecco Bagnaia, quien llegó a Indonesia a los tumbos. Así, el madrileño le arrebató el liderazgo al campeón tras el sprint, con siete puntos de ventaja. Y todo parecía indicar que la brecha se haría mucho más grande en favor de Martín luego de la carrera principal de la 15ª fecha del ejercicio 2023.

Lo difícil es mantenerse. Y en ese rubro fue en el que falló Martín en el GP de Indonesia. En la largada, el piloto del equipo Pramac había dejado a todos con la boca abierta al protagonizar un pique memorable desde el sexto lugar para capturar la punta en la primera curva. Desde ese momento, Martinator impuso un ritmo demoledor que ningún rival pudo sostener. Así, viajaba solo en el liderazgo en el trazado urbano. Pero llegó el error. Repentinamente perdió el control de su Ducati y terminó en el piso. Martín se agarraba la cabeza, no podía creer lo que había ocurrido. La chance de dejar Indonesia con una ventaja mayor se convirtió en perder la punta del Mundial, apenas un día después de haberla alcanzado. La cara de decepción del madrileño al llegar al box fue el mejor resumen de un yerro que puede ser un quiebre para el resto del torneo.

Del otro lado de la batalla por el título está Bagnaia, con la templanza que la corona lograda en 2022 le otorga. Con la sabiduría de la experiencia en la pelea por un Mundial en el que cometió varios errores del estilo Martín durante la temporada pasada. Todo ese bagaje le permitió capear el temporal del sábado de Mandalika, cuando Martín dominaba en pista y él apenas había logrado meterse en la zona de puntos del sprint con su Ducati. Había enojo en Francesco, lo mostraba al mundo con su cara. Pero tragó saliva y aguantó. Y lo bien que hizo, porque todo cambió en la carrera principal. Desde el puesto 13 en el que largó, fue avanzando posiciones hasta quedar tercero, con la idea de minimizar el daño que le iba a ocasionar el madrileño con un éxito que parecía sellado. Pero llegó el error y el turinés aprovechó todo: superó a Maverick Viñales (finalmente segundo con la Aprilia), logó su 17° triunfo en MotoGP y volvió a la cima de la tabla.

“A veces la gente habla mucho antes. Es mejor esperar y ver los resultados”, dijo Bagnaia, en un mensaje a sus detractores. “La última vuelta la disfruté mucho. Es cierto que escuchaba a estos dos muchachos que acortaban la diferencia, pero terminé la carrera. Fue muy importante ganar la carrera por los puntos y no cometer errores”, agregó para hablar de su triunfo.

Todo estaba dado para que Martín se fuera de Indonesia como líder del Mundial. Bagnaia estaba complicado y lejos. El madrileño llegó a Mandalika tres puntos por detrás y largó la carrera del domingo con siete de ventaja, que podían ser 16 si no cometía el costoso error. Al final del día, el campeón se subió el avión con el trofeo más grande en su valija y con 18 unidades de ventaja sobre Martín. Lo difícil es mantenerse.