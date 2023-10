Rugby: Sudáfrica venció 29-28 a Francia y se clasificó a las semifinales del Mundial

El Mundial de rugby ya tiene a su último semifinalista y el Stade de France fue testigo de un auténtico partidazo: Sudáfrica derrotó 29-28 a Francia, anfitrión del certamen, y sigue firme en la defensa del título que logró en Japón 2019. En la siguiente fase, los Springboks se medirán con Inglaterra.

Francia salió decidido a tomar el protagonismo del encuentro y en cuatro minutos consiguió el primer try: pase a la bandera para que aparezca Cyril Baille. Sin embargo, la respuesta de los Springboks fue contundente y con dos ataques se puso arriba en el marcador por las manos de Kurt-Lee Arendse a los 8′ y Damian de Allende a los 18′. Peato Mauvaka respondió para igualar el marcador a los 22′ pero la paridad duró poco ya que Cheslin Kolbe recibió un exquisito rastrón para marcar el tercer try sudafricano.

El duelo se tornó en un palo por palo y fue Francia el que volvió a anotar para marcar la igualdad por el segundo try de Cyril Baille. Antes del entretiempo, Eben Etzebeth vio la tarjeta amarilla por un cabezazo y Thomas Ramos intercambió ese penal por tres puntos para irse 22-19 arriba en el marcador.

La segunda mitad arrancó con la misma intensidad pero con menos anotaciones por las buenas defensas de ambos países. Recién en el minuto 64 Eben Etzebeth embistió a tres marcas para anotar un nuevo try a favor de Sudáfrica para tomar la delantera del marcador con poco tiempo de juego restante. Además, Handre Pollard metió un penal para poner el resultado en 29-25 y Ramos también sumó para volver a dejar a Francia un punto abajo.

Francia, a un punto, avanzó hasta cerca de las 22 de Sudáfrica con la esperanza de forzar un penal o conseguir posición de drop para dar vuelta el encuentro en la última jugada del partido. Para lamento de los europeos, un knock on marcó el final del duelo y la victoria se la llevó el tres veces campeón del mundo.

Les Bleus venían de ganar el Grupo A, el cual compartieron con los All Blacks, y era uno de los candidatos a llevarse el título. En el debut mundialista derrotaron con autoridad al cuadro que viste de negro y arrollaron en sus presentaciones contra Uruguay, Namibia e Italia.

Por el lado de Sudáfrica, quedaron en el segundo lugar del B ya que finalizó por debajo del Trébol y por encima de Escocia. Los Springboks salieron campeones en las ediciones 1995, 2007 y 2019 y van por el histórico cuarto título que lo deje en la cima del ranking de consagraciones.

El historial marca 45 encuentro oficiales disputados entre las naciones con 12 victorias francesas, 27 de los africanos y seis empates. En 2022 los europeos cortaron una racha de siete derrotas consecutivas y vencieron a Sudáfrica el pasado 12 de noviembre por 30-26 en el Stade Vélodrome de Marsella.