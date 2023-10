«¡Patos!», lo nuevo del estudio de «Los Minions» con música de Taylor Swift

Cuando de animación se trata, los estudios Illumination Entertainment y Universal no se ponen frenos. No lo hicieron con la historia de “Los Minions” y mucho menos ahora con ¡Patos! (Migration), película en la que una bandada se embarca en una inesperada aventura llena de desafíos y peligros que los lleva a perderse en la ciudad de Nueva York prometen sacar más de una risa y reflexión a los espectadores. Con las voces de Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks y Awkwafina, el film llegará a finales de este mismo año.

La historia sigue a una familia de patos mallard — también conocidos como ánade real o azulón— se aventura en un viaje desde Nueva Inglaterra hasta Jamaica, impulsados por la madre de la familia, Pam. La aventura inicia cuando esta última convence a su esposo Mack, un pato sumamente ansioso, sobre la importancia de conocer otros lugares fuera de su tranquilo estanque. El guion es obra de Mike White y cuenta con la dirección de Benjamin Renner.

Las voces de los personajes principales son proporcionadas por Nanjiani, quien interpreta al padre sobreprotector Mack, y Banks, quien da vida a la audaz madre Pam. El reparto se completa con Caspar Jennings y Tresi Gazal, quienes dan voz a Dax y Gwen, respectivamente, los hijos de la familia Mallard. Además, la película cuenta con la participación de Awkwafina, Carol Kane, Keegan-Michael Key, David Mitchell y Danny DeVito, quienes interpretan a otros personajes en esta divertida aventura.

A lo largo de su viaje, la familia Mallard se enfrenta a numerosos desafíos que amenazan con desviarlos de su sueño caribeño. El guion, a cargo de Mike White, también conocido por su trabajo en The White Lotus de HBO, logra capturar las peripecias del grupo de aves, quienes se ven inmersos en el bullicio de la ciudad de Nueva York. Es ahí donde se cruzan con otros personajes como el de Awkwafina, la líder de una pandilla de palomas en la ciudad y el de Carol Kane, quien presta su voz a una garza llamada Erin.

Uno de los aspectos más destacados del tráiler de la película es la inclusión de la versión regrabada de la canción Out of the Woods de Taylor Swift. Esta versión forma parte del álbum “1989 (Taylor’s Version)”, que se lanzará el 27 de octubre. La decisión de Swift de regrabar sus canciones surge de una disputa sobre la propiedad de sus grabaciones maestras.

La travesía de los Mallard también introducirá personajes pintorescos como un loro jamaiquino con nostalgia de casa, interpretado por Keegan-Michael Key, y un líder de una granja de patos con afición por el yoga, cuya voz proviene del actor británico David Mitchell. Asimismo, el experimentado Danny DeVito interpreta a Dan, el tío gruñón y poco aventurero de la familia Mallard.

¡Patos! tiene programado su estreno en cines para el próximo 22 de diciembre en Estados Unidos. A Latinoamérica llegará en diferentes fechas por país: México (14 de diciembre), Ecuador (21 de diciembre), Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Venezuela (28 de diciembre) y Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay (4 de enero de 2024). Pero por si quieres ver otra producción de Illumination por streaming, Los Minions está disponible en HBO Max.