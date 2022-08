Peligra la atención de personas con discapacidad por falta de pagos a prestadores de salud

Compartir

Linkedin Print

Con protestas en todo el país, prestadores de salud de diversas especializaciones, sobre todo en el área de tratamiento de personas con discapacidad, se manifestaron por la falta de pagos y alertaron de suspensiones en las atenciones. En Formosa lo hicieron frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, ya que “hay gente que no cobra desde Marzo», manifestó Celeste, Psicopedagoga, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos reclamando el pago de nuestros honorarios, que se nos debe, en mi caso desde junio, pero hay compañeros que están esperando desde marzo; a nadie le gusta trabajar y esperar hasta seis meses. Muchos trabajamos en consultorios dándole tratamiento a personas con discapacidad, otros en las escuelas o haciendo ambas cosas, es una falta de respeto a nuestro trabajo. Somos independientes, tenemos que estar en regla para poder facturar y trabajar, sin embargo, con nosotros nadie está en regla, las leyes quedan flotando en el aire, no tenemos las condiciones dignas de trabajo», expresó la profesional.

Con estos planteos, varios profesionales prestadores de salud, se manifestaron con carteles y bombos frente a las oficinas que la Superintendencia de Servicios de Salud tiene en Formosa. El organismo es el que se encarga de transferir los fondos a las obras sociales para abonar los honorarios de los profesionales, según explicaron en medio de la protesta.

En este aspecto, Celeste profundizó en la explicación de cómo es la relación con las obras sociales. «Una vez que una persona adquiere el certificado de discapacidad es el Estado el que se hace cargo del tratamiento por medio de la obra social, las personas que no cuentan con obra social tienen otro tipo de acompañamiento, tienen que recurrir a la salud pública que está desbordada o si quieren asistir a terapia de psicopedagogía tienen que abonar las consultas de su bolsillo o esperar que en el Hospital de la Madre y el Niño haya algún turno una vez cada tres meses; en el caso de las que sí tienen obra social, es el Estado el que por medio de la misma recibe el dinero para pagar a los profesionales. Nosotros hacemos el contrato directo con la obra social, la misma recibe el pago de la Superintendencia de Salud, que es el organismo encargado de hacernos los depósitos», precisó.

La gravedad de la situación en relación a la falta de pago de los honorarios, es que no solo afecta a los prestadores, sino que también a las personas con discapacidad que reciben una atención o tienen que seguir una terapia, ya que dichas atenciones podrían suspenderse debido a la deuda de meses. Pese a esto, y a los reclamos realizados, no hay una respuesta oficial que asegure los pagos adeudados a los trabajadores.

«Nosotros siempre hacemos el reclamo a la obra social, ahora todas empezaron a mandar el comunicado oficial desde la Superintendencia (de Salud) donde comunican que por los aumentos que tuvimos, que fueron en junio, es que se demoró el pago porque la AFIP es quien no hizo el giro. Otra vez se están tirando la pelotita y hay gente que no cobra desde Marzo», sostuvo Celeste.

En la manifestación de ayer, no solamente se encontraban presentes profesionales independientes, también se encontraban aquellos que contaban con el apoyo del Polo Obrero, quien denunció que la falta de pago se debe a un ajuste en esta área de la salud, “por eso este dinero de nuestros honorarios está yendo para otro lado y nuestro trabajo se precariza”, señalaron.

En concreto, si los pagos no se realizan como se encuentran reclamando los prestadores de salud, las atenciones se suspenden, una decisión que ya evalúan varios de los profesionales. “Nos vemos obligados a suspender la atención a personas con discapacidad que son las que necesitan y quedan desamparadas”, alertaron.

«Pedimos siempre a la familia que nos apoye porque necesitan de nosotros, acá en Formosa cuesta mucho más moverse, no es un tema político, es de derechos, hay una ley de trabajo digno que nos ampara y hay otra ley que ampara a las personas con discapacidad, pero al final nos quedamos en la nada. Muchos centros ya suspendieron la atención a personas con discapacidad, por mi parte hasta no tener una respuesta seguiré de paro», concluyó Celeste.

Compartir

Linkedin Print