Peligro en Villa Gesell: se derrumbaron tres balcones de un edificio

Se cayeron tres balcones de un edificio ubicado en la calle Costanera, entre Buenos Aires y 301, en Villa Gesell. El hecho ocurrió el domingo a las 11, cuando la superficie saliente del tercer piso se desmoronó y arrastró a los otros balcones que estaban abajo. Por el incidente, no hubo heridos y Defensa Civil trabaja en el lugar para quitar todos los pedazos de losa que aún cuelgan del edificio.

Hugo Piriz es el jefe de bomberos y Defensa Civil de Villa Gesell. Relata a LA NACION que evacuaron todos los departamentos y que no recuerda otro hecho similar en la zona. «Nos llamaron ayer para avisarnos que se habían caído estos balcones. De milagro no hubo heridos. Tengo entendido que en el departamento del tercer piso, cuyo balcón es el que luego arrastró a los otros, estaba alojado el dueño, no turistas. Según la administración le habían hecho mantenimiento, pero habrá que ver». Más adelante, agregó: «El edificio no tenía denuncias por problemas edilicios, pero el que sí tiene es el edificio de al lado, donde se ven algunas rajaduras y hierros fuera de lugar».

«Se hizo el mantenimiento del edificio hace poco. De hecho está recién pintado y se revisó la estructura. Aparentemente sería un vicio oculto del edificio, pero hay que investigar para saber qué pasó», dice a LA NACION Roxana, la administradora que prefirió no dar su apellido.

Los balcones al costado del edifico presentan una inclinación hacia adelante. Miguel Ángel Zarate hace mantenimiento en el edificio donde ocurrió el derrumbe y en el que está al lado. «Cuando salís al balcón, si saltas se mueve, es un peligro. Pero se hace el mantenimiento, creo que es un tema estructural. Pero en el edificio de al lado, si se le ha pedido muchas veces al consorcio que arregle los salientes pero hasta el momento no lo hicieron».

Desde el Municipio indicaron que Gustavo Barrera, el intendente de Villa Gesell, se encuentra reunido con funcionarios de planeamiento para definir pasos a seguir y realizar un informe, pero aseguran que la «carpeta de obras está en regla».

«No recuerdo otro derrumbe así, pero la verdad que no se ve que se haga mantenimiento en los edificios. Yo vivo acá a la vuelta y me enteré ayer, justo después de que cayeron. Es un milagro que no haya pasado a mayores», señaló Gustavo López, de 62 años, vecino del lugar.

El caso recayó en el fiscal de turno Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada 4 de Pinamar.