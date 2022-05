El gasoil volvió a aumentar y hay escasez en estaciones de servicio

Compartir

El día de ayer el gasoil registró una nueva suba de precios, pero pese a ello conseguir el combustible continúa siendo una verdadera odisea en Formosa.

En cuanto al aumento, se pudo constatar que el Diesel 500 que costaba $121,10 pasó a costar $123,90; mientras que la Infinia Diesel que salía $160,30 ahora vale $164,30.

Por otro lado, si bien muchos estaban esperanzados en poder conseguir el combustible, eso no sucedió, ya que las estaciones de servicio no cuentan con el mismo o bien comercializan de manera limitada.

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta la YPF del Circuito Cinco donde pudo saber que no contaban con Diesel; por otro lado, en la estación ubicada en la rotonda de la Virgen sobre RN 11 no tenían Diesel ni Infinia; en la Axion que está en Italia y Juan Domingo Perón si cuentan, pero venden solo hasta $1500, mientras que en el Servicom de Trinidad González e Italia aseguran que no tienen stock.

Un transportista sostuvo que la situación está muy «complicada» y que «toda la mañana nos dedicamos a buscar estaciones donde si tengan el combustible».

«Esto empezó hace más de un mes, esperemos que se normalice, pero según comentarios va a volver a aumentar y no sabemos si habrá stock. Dicen que debe llegar a un precio tope, esperemos que por lo menos haya combustible», aseveró.

Por su lado, Hugo Scheffler, un productor de la localidad de Villa 213 sostuvo que «para conseguir gasoil es un problema, nos están retaceando desde hace tiempo» y que «anoche gracias a Dios pudimos cargar 200 litros, pero sino solo logramos cargar 50 litros».

«Acá en la zona justo estamos haciendo las ultimas cosechas de algodón y las ultimas labranzas para la simbra de invierno de zapallo y hoy estamos sin combustible», confió el hombre que se dedica al sector productivo.

Asimismo, reconoció que los 200 litros que consiguió alcanzan solo para un día de trabajo y «ni hablemos de aquellos que están cosechando, ahí solo les alcanza para medio día de trabajo».

«Es un gran problema para nosotros la faltante; anoche hablaba con un productor que tiene la maquina en Subteniente Perín y me dijo que tenía que llevar un puchito de gasoil», dijo.

«Si no hay solución urgente en este sentido tenemos miedo de que el día de mañana no vamos a tener ni siquiera para el flete», cerró diciendo Scheffler.

