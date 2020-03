Piden a motociclistas tomar especiales recaudos para evitar el robo de sus rodados

Compartir

La Policía de la Provincia recomienda a los propietarios de motocicletas tomar medidas de seguridad al dejar sus motocicletas en la vía pública.

El último tiempo se ha registrado un aumento considerable de motocicletas que circulan por distintas arterias del centro y los barrios, en especial se acrecienta su utilización a la hora de realizar trayectos cortos por la ciudad o para hacer ciertas actividades rutinarias, una parada para realizar compras, sacar dinero, charlar con alguien, o realizar algún trámite, entre otros.

Es en esas ocasiones en las que hay que extremar las precauciones, tomar ciertas medidas de seguridad y, aunque la parada sea corta, proteger siempre la moto con medidas antirrobo.

A través de la incesantes recorridas de los policías en las calles se pudo observar que las personas comúnmente dejan aparcados sus motocicletas solamente con el sistema de seguridad «traba manubrios» accionado, siendo escasos los rodados que cuentan con un sistema de seguridad adicional (cadena con candado) y lo más llamativo del caso es que varias olvidan colocada la llave de encendido.

El «modus operandi» de los delincuentes que se dedican al robo de motos, incluyen un trabajo previo de observación de aquellos rodados, especialmente de la marca Honda, modelos Wave, Biz o Storn, sumándose las Yamaha y Motomel en sus diferentes modelos, preferentemente aquellas que no cuentan con otro dispositivo de seguridad que no sea el traba manubrios, para ello cuentan con un elemento «idóneo» conocido en la jerga como «ganzúas» que son de fabricación casera y las utilizan para destrabar y poner en marcha el motovehiculo, elemento del cual se deshacen inmediatamente de cometido el hecho.

Ante dicha situación es conveniente recomendar a los propietarios y usuarios de motocicletas, sobre la necesidad de utilizar un elemento adicional de seguridad para el cuidado de los rodados, tales como, cadena con candado, lingas de acero, candados acerados, lo que imposibilitaría un poco más el trabajo del delincuente.

Algunas de las recomendaciones

a tener en cuenta son:

La prevención es el primer paso para evitar el robo de nuestra moto. Aplicar el sentido común y acostumbrarnos a tomar una serie de medidas de seguridad son esenciales para evitarnos disgustos.

Aparcar la moto lo más alejado de la calzada y siempre en zonas habilitadas, para evitar que la carguen en algún tipo de vehículo, anclarla siempre desde su chasis o sus ruedas al suelo o a algún elemento fijo y usar antirrobos con cerraduras de alta seguridad, son actos que minimizan las probabilidades de robo y hurto.

Es recomendable utilizar candados en U con alarma incluida y colocarlo abrazando dos palos de la horquilla y la radio de una rueda, colocando en la otra rueda un freno de disco. Es importante tener en cuenta que la colocación de los sistemas antirrobo en la moto debe impedir el movimiento de la misma y dificultar el acceso directo de cualquier elemento que pueda romper el sistema antirrobo, como una radial, una cizalla o un martillo, siendo hoy por hoy las pretendidas por los delincuentes las motocicletas de 100, 110, 170 y hasta de 250 cilindradas en menor medida.

No obstante a todo esto, día a día la policía realiza operativos en toda la ciudad donde se logran recuperar motocicletas que fueron sustraídas, pero de igual modo, es importante que los propios dueños tomen las medidas de seguridad necesarias ya que en reiteradas oportunidades se denunciaron el robo de motos que fueron dejadas sin sistema de seguridad y con la llave de encendido colocadas.