Piden a vecinos que recorran sus casas y eliminar los recipientes que les sirven de criadero de mosquitos

Luego de las lluvias, esta medida debe intensificarse, teniendo en cuenta que el aedesaegypti, mosquito que transmite el dengue, pone sus huevos y se reproduce en el agua acumulada en cualquier tipo de objeto.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se alentó a los vecinos a comprometerse en el cumplimiento de las medidas difundidas para prevenir el dengue, teniendo en cuenta que, durante y luego de los días de lluvias, los criaderos de mosquitos se multiplican y es fundamental eliminarlos.

Explicaron que, si bien las brigadas sanitarias están trabajando intensivamente en toda la provincia, llegando a las casas, descacharrizando, fumigando y enseñando a los vecinos como utilizar correctamente el larvicida y el repelente “es muy importante que la comunidad tenga la responsabilidad de cumplir con los cuidados que se piden”.

Aseguraron que, eliminar recipientes de todo tipo, grandes y pequeños, que no se usan y están usualmente tirados; tapar herméticamente los que se usan para recolectar agua; desagotar, limpiar, colocar boca abajo los que se utilizan para diferentes tareas; mantener el patio desmalezado, limpio y ordenado “son cuidados que debe hacer cada vecino en su casa todos los días de la semana”.

Indicaron que esa es la forma de colaborar con las acciones que vienen haciendo las brigadas. Y dejaron en claro que “las fumigaciones solo son para matar a los mosquitos en estado adulto, pero lo imprescindible es evitar que los mosquitos encuentren lugares donde poner sus huevos y reproducirse, y para eso, debemos tomar los recaudos necesarios con los recipientes y eliminar los posibles criaderos”.

Remarcaron que estamos en un periodo “de muchas lluvias y la combinación de días con alta humedad y temperatura, son los ideales para que se reproduzcan cientos y cientos de mosquitos. Pero eso, depende de cada uno de nosotros”.

“Solo cada uno de nosotros, aplicando las medidas de prevención, podemos hacer que haya menos mosquitos y que los casos de dengue no sigan aumentando. Porque cuanto más mosquitos hay, seguirá habiendo más y más personas enfermas de dengue”, insistieron.

En la misma línea, pidieron que se utilice repelente a lo largo del día, pero sobre todo en los momentos de mayor actividad de los mosquitos, al amanecer y atardecer. Para evitar las picaduras debe ser aplicado sobre la ropa y sobre la piel expuesta y debe volver a aplicarse cada dos o tres horas, como mínimo.

Asimismo, señalaron que el larvicida que entregan los brigadistas cuando visitan las casas, debe ser utilizado en: piletas de lona, tanques, cisternas, cántaros, aljibes, rejilla y sumideros, y en cualquier otro objeto o lugar que no puede taparse perfectamente “para matar las larvas de los mosquitos que nacen de los huevos que depositan en esos lugares”.