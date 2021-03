Piden no brindar información personal a través de las redes sociales en tiempos de pandemia

Compartir

Los ciberdelitos cometidos durante el aislamiento obligatorio ante la pandemia de coronavirus han aumentado y los afectados fueron tanto entes públicos como privados y personas de la sociedad civil, para ello es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar ser estafados o víctima de abusos económicos.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se reiteró que no debe brindarse información personal a través de las redes sociales, más aún en estos tiempos de pandemia, donde observamos que personas inescrupulosas haciéndose pasar por representantes de entidades bancarias, financieras o de oficinas públicas como el Anses, Pami y otras, utilizan a cualquier hora del día las redes sociales para estafar a los ciudadanos.

Es por ello que, frente a nuevos casos recepcionados en el Organismo de la Constitución, se reitera la exhortación a la población para estar alertas y no brindar datos personales, ni de cuentas bancarias, a través de llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos de desconocidos y/o en redes sociales.

Asimismo, se recomendó no brindar claves de seguridad ni realizar transferencias por ninguna razón y evitar el ingreso a enlaces o descargar archivos adjuntos si se tienen dudas sobre la procedencia de un correo, reforzando asimismo la seguridad de los dispositivos electrónicos.

Los estafadores se alimentan para sus actividades de información recabada en redes sociales, las que vienen siendo muy utilizadas por la pandemia del coronavirus y las diferentes modalidades de atención tanto de bancos como de otros organismos públicos. Los estafadores utilizan la información de público acceso para contactar a las víctimas, por lo que cuidar lo que se publica en las redes es una de las maneras de evitar ser elegido para este tipo de estafas.

Recomendaciones

El Organismo de la Constitución, señaló una serie de recomendaciones para hacer más seguro el uso de las redes sociales, protegiendo los datos personales y evitando estafas o abusos, principalmente económicos:

Restringir los datos que los anunciantes utilizan para dirigir promociones en redes sociales. Se realiza ingresando a Ajustes/Configuración de privacidad, donde se pueden eliminar las preferencias de contacto.

Desactivar, dentro de lo posible, el seguimiento por ubicación y el historial. Este permite rastrear y catalogar las ubicaciones para luego ofrecer anuncios.

Eliminar seguimiento y segmentación publicitaria fuera de redes sociales. Por ejemplo, desactivando actividad fuera de Facebook en Facebook.

Se recomienda rechazar permisos de las aplicaciones y videojuegos cuando se tenga alguna duda al respecto.

Evitar hacer clic en los anuncios, que muchas redes sociales rastrean, como también el tiempo que pasa el usuario mirándolos o transmitiendo, lo que permite utilizar información sobre las preferencias.

En caso de tener interés por algún ofrecimiento se recomienda no hacerlo directamente sobre el anuncio en la opción comprar, sino realizar la misma a través de la página web por red privada virtual, dificultando así que terceros puedan rastrear la actividad online.

Crear una dirección de correo para cosas específicas y no vincularla a ninguna cuenta principal. De esta forma, se protegerán los datos personales, evitando así ser víctimas de delitos virtuales.

