Piden una pericia psiquiátrica para Junior Benítez en la causa del suicidio de su expareja

La solicitó Rodrigo Tripolone, representante legal de la familia de Anabelia Ayala, la mujer que fue hallada ahorcada en Año Nuevo en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco.

El abogado de la familia de Anabelia Ayala, la mujer que fue hallada ahorcada en Año Nuevo en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco en un presunto suicidio, pedirá que le realicen una pericia psiquiátrica al futbolista Oscar Junior Benítez en la causa que se lo investiga por inducir a su expareja a quitarse la vida, informaron fuentes judiciales.

La medida fue impulsada por el letrado Rodrigo Tripolone, representante legal de la familia Ayala, quien presentó ante la Justicia como perito de parte al reconocido psiquiatra Rafael Herrera Milano, para que lleve adelante una serie de estudios al exjugador de Boca Juniors.

Es que, según sostienen los familiares de Ayala, el futbolista surgido en el Club Atlético Lanús había amenazado a Anabelia (29) con matar a toda su familia si no consumaba su suicidio.

Sobre ello, el padre de la víctima, Juan Carlos, agregó que Junior Benítez controló que la mujer se quitara la vida mediante una videollamada en tiempo real.

Al respecto, voceros judiciales indicaron a Télam que el fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Baloira, será quien deba definir si considera necesaria la realización de la mencionada pericia psiquiátrica.

La opinión de un experto

Por su parte, el psiquiatra Herrera Milano, que también fue perito de la querella en los casos del femicida Fernando Farré y el cantante de cumbia «El Pepo» Rubén Darío Castiñieiras, explicó a la prensa su experiencia en este tipo de casos.

«En este tipo de relaciones de pareja, las cuales suelen ser conflictivas o disfuncionales, es frecuente que estén impregnadas de violencia física y psíquica. En ocasiones la víctima pierde su autonomía como persona y pasa a depender por completo de su pareja. Esto se vislumbra con el paso del tiempo, cuando se constelan determinadas herramientas conductuales y psicológicas que utiliza el victimario, las cuales tienen como objetivo final captar la voluntad de sus ‘presas'», reflexionó el especialista.

En referencia a los victimarios, Herrera Milano consideró que «suelen presentar personalidades anormales», aunque resaltó que «eso no implica que no puedan comprender sus actos ni dirigirlos acorde a esa comprensión».

«Hay que destacar que en contadas ocasiones se presentan patologías psiquiátricas graves que condicionan su accionar. Sin embargo, generalmente sus características más habituales suelen ser: no respetar la autoridad, ser impulsivos, presentar desinterés por las normas u obligaciones, ser peligrosos para la sociedad, se sienten superiores que el resto y suelen dominar psicológicamente a sus víctimas», remarcó.

Por otro lado, el profesional de la salud mental advirtió que es frecuente que los acusados se nieguen a la realización de una pericia psiquiátrica ya que «deja al desnudo su verdadero psiquismo, expone su verdadera forma de ser, y saca a la luz el desprecio por sus víctimas».

«El concepto más importante de todos es no psiquiatrizar conductas delictivas», sintetizó.

Por último, Herrera Milano indicó que también puede ser fundamental en la investigación una autopsia psicológica de Anabelia Ayala, la cual puede ser realizada a partir de entrevistas con sus familiares y conocidos

«Cuando se habla de autopsia psicológica se habla de la realización de una exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y vida de una persona ya fallecida. Se trata de hacer una evaluación después de la muerte, de cómo era la víctima en vida, su comportamiento y estado mental, tras una reconstrucción social, psicológica y biológica postmortem. Este tipo de análisis están dirigidos principalmente a dilucidar las causas de las muertes de origen violento y establecer las posibles responsabilidades» cerró.

La muerte de Anabelia

La muerte de Anabelia (29) fue descubierta en la mañana del 1 de enero, cuando sus familiares la encontraron sin signos vitales en su habitación.

Según contó a esta agencia su padre, recibió un audio de familiares de Benítez, en el que indicaban que el exjugador de Boca mantenía una videollamada mientras Anabelia se quitaba la vida.

En dicho audio, al que tuvo acceso Télam, se escucha la voz de una mujer que dice: «Nosotros no llegamos a brindar. No brindamos porque ella tenía una aplicación por la que Junior estaba viendo cómo la piba se colgaba».

Sobre ello, Juan Carlos consideró que «Benítez tuvo ciento por ciento la culpa de lo sucedido» y pidió que «se haga justicia» por su muerte.

Además, familiares de Anabelia denunciaron que la joven había pasado la noche del 30 de diciembre del 2023 con Benítez, sobre quien pesaba una medida de prisión domiciliaria en su contra por una serie de denuncias por amenazas y violencia de género contra ella.

Por dicho motivo, el viernes pasado el Juzgado Correccional 8 lomense, a cargo de Manuel Barreiro, revocó su arresto domiciliario y ordenó su detención en la comisaría 2da. de Esteban Echeverría.