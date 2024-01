Lali Espósito se cansó de las críticas y contó la verdad sobre su retiro de los escenarios

Lali Espósito utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para hacer una aclaración sobre su carrera profesional. A través de su perfil oficial en la red social en la que tiene casi siete millones y medio de seguidores, la cantante destacó que continuará trabajando en su rol musical, y que además tiene muchos proyectos por delante para el año 2024 que recién comenzó.

“No me alejo de la música”, enfatizó la artista que dio sus primeros pasos cantando en Teen Angels, la banda que creó Cris Morena mientras protagonizaba la ficción infanto juvenil Casi Ángeles, y que años después decidió apostar y lanzarse como cantante. Hoy triunfa en el rubro y realiza giras mundiales con los distintos discos que lanzó desde entonces.

Al mensaje que Lali compartió durante el fin de semana, le agregó un anuncio dedicado a todos sus fans que esperan sus próximos estrenos. “Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi carrera”, prometió junto con los emojis de una sonrisa, unas uñas pintadas, un signo musical y un corazón rodeado con fuego.

Horas más tarde, la actriz volvió a utilizar su cuenta de X para responder a las críticas que recibió y que no quiso dejar pasar por alto. Y lo hizo con un contundente mensaje que acompañó con una foto en la que está simulando una conferencia de prensa, sentada en un escritorio con varios micrófonos esperando su opinión. Allí, ella mira a cámara y levanta sus dos dedos del medio levantados haciendo el gesto de “fuck you”.

“Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news (noticias falsas)…”, destacó Lali respondiendo con dicho contundente gesto. Y agregó el emoji de un corazón rojo.

Por otro lado, la multipremiada artista celebró -a través de su cuenta de Instagram- el aniversario del lanzamiento “Disciplina”. “Se cumplen dos años del canción que cambió todo. ¡Disciplina! El proceso creativo de este disco y cómo fue mutando en estos dos años la narrativa me transformaron”, se sinceró sobre su éxito rotundo.

“No saben cuánto”, enfatizó al respecto. “Gracias. Viva el pop siempre”, agregó en la red social en la que tiene 12 millones de seguidores. Y también hizo referencia al tema en X: “Disciplina mi religión”.

En tanto, recordó que semanas atrás estrenó “Mi Fiesta”, que realizó junto a Peter Lanzani. “Un mes del lanzamiento de Lali Deluxe con su vinilo y su cortometraje Mi Fiesta”, escribió la intérprete de “¿Quiénes son?” y agregó el emoji de un corazón rojo y una llama de fuego.

En el marco personal, aunque ella no habló de su vida privada ni de ningún vínculo al respecto, en las últimas semanas se confirmó su relación con Pedro Rosemblat. Los primeros indicios fueron a través de pequeños pero públicos gestos que ambos tuvieron en sus redes sociales. Luego, apareció una foto en la que ambos compartían una velada en un restaurante.Y lo más reciente fue un video de los dos caminando juntos por Palermo, lejos de buscar ocultarse ni de evadir a la prensa que los descubrió allí.

Pedro Rosemblat es una de las caras del canal de streaming Gelatina y desarrolló su carrera en el ámbito de la comunicación y el humor político. Adquirió popularidad por su participación en el programa de Roberto Navarro en C5N con el personaje de El Cadete. Antes, había aumentado sus seguidores de X como Pibe Trosko y publicó en 2013 el libro Patria o suerte. Venceremos, de Editorial Aguilar.