Piñeiro: «Lo más importante es que vamos a trabajar en la renovación de la política en general»

El concejal de la UCR, Gerardo Piñeiro dialogó con el programa radial «Expres en Radio» de diferentes temas, entre ellos acerca del trabajo que llevan adelante en el armado de las listas para las próximas elecciones. A su vez y consultado acerca de una posible candidatura a diputado provincial aseveró que aún no hay nada definido dentro del espacio y que «lo más importante es que vamos a trabajar en la renovación de la política en general como así también del espacio al que representamos».

Piñeiro comenzó diciendo: «trabajamos en afianzar un acuerdo en el armado que tenemos dentro de la oposición con Gabriela (Neme) y Kike Ramírez que es diputado y presidente del PRO en Formosa, además también con sectores del radicalismo para un armado alternativo dentro de lo que es la oposición presentándonos con mucha ambición de llegar al poder en Formosa y no solo en la Comuna si no que también a nivel provincial, es por ello que estamos armando en los distintos pueblos del interior, dialogando con los dirigentes y los futuros candidatos a intendentes o concejales, es en este armado político que estamos trabajando».

Señaló además que «estamos tratando de que todo converja en una gran unidad. Todos desde Francisco Paoltroni hasta el Peronismo Disidente, el PRO y todas las expresiones políticas y sociales en un gran frente para ver si podemos enfrentar al oficialismo».

«Lo de Paoltroni por ahí es un poco más complicado, pero no debemos quedarnos con eso, sino que tenemos que salir a trabajar las coincidencias y ver en que punto podemos llegar a converger todos juntos en una estrategia electoral y de trabajo en el caso de llegar a los objetivos si el pueblo así lo decide», añadió el Edil.

Explicó además que, «las candidaturas no son un impedimento, también estamos convencidos de que se tiene que empezar a dar las alternancias y renovaciones dentro de la estructura del gobierno y de la oposición también, vamos a despojarnos un poco de los nombres propios y ver los espacios y representatividades».

Consultado acerca de si se encuentran confiados de ganar dentro del espacio opositor, señaló «en el mundo, ningún partido que ha ganado dos años en una contienda legislativa abandona el poder por el espacio donde se han ganado esos dos años antes. En la ciudad de Formosa el Frente Amplio Formoseño ha ganado las elecciones en el año 2021 por un buen margen de votos en la categoría de concejales y eso amerita a que nosotros tiremos toda la carne al asador, que salgamos a trabajar fuertemente y que pongamos a los mejores candidatos que puede llegar a tener el espacio opositor y en eso estamos trabajando».

Por último y en relación a sí será candidato a diputado provincial, aseveró «mi trabajo hoy en la recorrida por diferentes pueblos de la provincia se debe a la búsqueda de una alternativa seria en el armado de la oferta electoral, es cierto que uno representa a un sector de estas expresiones políticas y yo represento a un sector del radicalismo que es la Renovación Radical que nos hemos presentado como una expresión diferente en el año 2021, no voy a adelantar que soy el candidato porque no es así, aun no hay nada definido dentro del espacio del que formo parte, pero sí tenemos ambiciones de formar parte de esto y muchas expectativas en el armado por sobre toda las cosas porque si un armado no tiene expectativas, vamos a ser un amontonamiento de personas sin el apoyo social y electoral. Lo mas importante es que vamos a trabajar en la renovación de la política en general como así también del espacio al que representamos».

