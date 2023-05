En el marco de la inauguración del nuevo edificio de la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), regional Formosa, ubicado en avenida Juan Domingo Perón N° 505, de la ciudad capital, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, ofició como orador principal e hizo llegar sus saludos a todos los trabajadores y trabajadoras formoseñas en este día.

Al principio de su intervención, aclaró que, inaugurar este edificio, “para mí no tiene significado si no va a ser el lugar donde se construya la unidad de todos los trabajadores”; y destacó: “Cuando digo de todos los trabajadores también incluyo a los movimientos sociales porque ellos son trabajadores de una circunstancia que no hubiéramos querido vivir en Argentina”.

Sostenedores de

la situación social

“Ellos son sostenedores de la situación social de la Patria, aunque su ingreso seguramente no es el ingreso digno que necesitamos que tengan los trabajadores de mi Patria”, reconoció.

En ese sentido, el mandatario se autodenominó “peronista soldado de la causa de Perón y Evita” e hizo propias las palabras del General: “Únanse, porque sobre la unidad de los trabajadores y trabajadoras, construiremos la Patria socialmente justa, eso tenemos que hacer hoy en toda Argentina”.

“Porque el adversario que tenemos en frente es poderoso y lo único que saben es que están inmerso en una tremenda codicia y quieren todo para ellos, la concentración de la riqueza a costa de la pobreza del trabajador, eso no es peronismo, es la cara más terrible del liberalismo”, aseguró.

Engaño, mentira

Y añadió: “Esos que prometen que van a venir y ser mejores, dinamitar todo, hacer desaparecer todo, porque dicen que acá el problema es el gasto social y eso es mentira, ese es el engaño más grande que pueden transmitirnos, pero no son ellos los que transmiten, hoy estamos en la era de la comunicación, ellos tienen cooptada la comunicación y buscan eso”.

A su vez, Insfrán se refirió a la situación actual de los trabajadores y sostuvo que “el capital tiene que estar al servicio de la economía y la economía, al servicio del bien común” pero consideró que “esto no ocurre hoy en Argentina, ni tampoco en el mundo”.

“Cuando vino la revolución industrial quedaron muchos trabajadores sin trabajo, entonces ahí se formó el capitalismo propiamente dicho y el comunismo, pero nosotros no somos ni una ni otra cosa, nosotros somos la tercera posición de Juan Domingo Perón, estamos en contra de la explotación del hombre, porque un sistema explota al hombre a través del capital y el otro a través del Estado”, explicó.

Y profundizó: “Nosotros buscamos la felicidad del pueblo y para conseguirlo, tenemos que hacer la distribución de la riqueza, porque es la única forma, teniendo un pueblo feliz tendremos una Patria grande, porque eso es el peronismo”.

Asimismo, el gobernador aseveró que “hay un solo peronismo para el peronista” que es el que “nos legó la doctrina del general Juan Domingo Perón, que busca la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

“Y si uno mira en la historia de la Argentina naciente, vemos que cuando tenemos conducción a nivel nacional de estos señores liberales lo primero que hacen es entregar al imperio la independencia económica, endeudando el país que pierde la soberanía política; y si no tenemos las dos cosas no podemos pensar en que vamos a construir la justicia social, esto nos pasa hoy”, sintetizó.

Por último, Insfrán citó “nuestra canción partidaria” y vaticinó que “todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, Viva Perón, Viva Evita”.