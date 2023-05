Denunciaron que no había dinero en los cajeros automáticos durante el fin de semana

El defensor del Pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca afirmó que se planteará ante el Banco Central de la República Argentina la falta de dinero en los cajeros de la ciudad y a su vez señaló que otras situaciones también serán puestas en conocimiento de la entidad.

Desde el organismo provincial se denunció que este último fin de semana largo, ya el día sábado a primera hora, cajeros automáticos de la provincia, no tenían dinero en efectivo, para que los miles de usuarios, pudieran, hacer uso de sus haberes, depositados, por lo que “la mayoría debió concurrir a supermercados, farmacias y otros lugares, haciendo compras de por medio, para poder retirar alguna suma de dinero en efectivo”.

Gialluca, señaló que, en los pocos cajeros automáticos, que posee el Banco Nación, y que deben atender a sus clientes, ninguno tuvo dinero, lo que habla a las claras de la falta de previsibilidad de las autoridades competentes.

El sábado por la mañana, fue infructuosa la comunicación con algún responsable de esta entidad bancaria, y conociendo “que los gerentes por ciudad son los directamente responsables de instrumentar y organizar, las cargas”, la verdad que brillaron por su ausencia.

El letrado, añadió, que entendemos, que el billete de $ 1.000 no alcanza para nada y que los Cajeros Automáticos, con sus sistemas actuales, con 20 personas que retiren lo habilitado, ya se quedan sin efectivo, pero este es un problema de los bancos y no de la gente, pues tanto insisten con “la virtualidad y las extracciones por fuera de los cajeros humanos”, que, en los hechos, sucede todo lo contrario. Existe una gran irresponsabilidad de parte de los bancos, pues el Gobierno Nacional, Provincial y los Municipios, “hacen un gran esfuerzo en depositar los salarios en tiempo y forma”, mientras, ellos «decretan un verdadero corralito hasta el martes 2 en que nuevamente atenderán al público”.

Seguramente, saldrán a decir que la culpa la tienen las empresas repositorias o que renovaron las cargas, todos extremos que no solo son falsos, sino que desnuda por completo la falta de inversiones y de diligencia, para quienes “deben estar siempre atentos para que a los usuarios no les ocurra esto y menos aún, estén horas enteras en las filas, siendo atendidos descortésmente, cuando, cada uno de nosotros, estamos, pagando, por un servicio, que deberá replantearse, esta y otras situaciones, que son de su exclusiva competencia, como empresas que son.

