Pirané y Formosa ganadores del básquet sub 17

El equipo femenino de Toritos de Pirané y el masculino de Estudiantes de Formosa fueron los campeones de los Provinciales de básquet sub 17 de los Juegos Juveniles Formoseños.

Los partidos que definieron el título de campeón en cada rama se jugaron en la mañana de hoy miércoles en el Polideportivo Cincuentenario con una final llena de suspenso entre las chicas mientras que en los varones hubo una distancia más clara entre los finalistas.

Repasando lo que fue cada uno de los torneos, en femenino jugaron la ronda de ida en dos zonas: A: Pirané e Ingeniero Juárez. B: Pozo del Tigre, Sarmiento de Formosa y Misión Tacaaglé.

Los dos mejores de cada grupo avanzaron a las semifinales donde Ingeniero Juárez siguió sumando triunfos –traía dos encima- al vencer a Tacaaglé por 40 a 10. En tanto que Pirané superó a Pozo del Tigre por 27 a 21 en lo que significó el primer triunfo en el torneo ya que en su zona le tocó jugar dos veces con Juárez, cayendo en ambos encuentros. La tercera iba a ser la vencida para Pirané que se topó en la final de nuevo con Juárez. Y ahora fue triunfo para Pirané por un ajustado 29 a 28 en un cierre de juego con muchas emociones. Es que Toritos ganaba por 6 puntos pero no pudo mover sus cifras de los 29 y Juárez se vino encima. Fue descontando, se puso a uno, e incluso tuvo una última posesión donde logró tomar un tiro para ganar pero no lo pudieron aprovechar. Así el campeonato quedó para las chicas de Toritos de Pirané que tuvieron a estas jugadoras: Anabela Baroffi, Carla Barrios, Nadia Benítez, Paloma Cabas, Giuliana Pintos, Tatiana Velozo, Andrea Cabrera, Melani Chaparro y Belén Cabrera.

En el Provincial de los varones hubo tres zonas: A: Fontana, Belgrano y Laguna Yema. B: Villa Escolar e Ingeniero Juárez. C: Estudiantes de Formosa, Pirané y Tacaaglé.

A las semifinales avanzaron los tres ganadores de grupos y el mejor segundo. Fontana superó a Belgrano por 64 a 13 y clasificó al juego por el título. Estudiantes de Formosa venció a Villa Escolar 82 a 38 y era el otro finalista. En la definición, Formosa se impuso a Fontana por 61 a 42 logrando despegar de las cifras con el correr de los minutos luego de un primer cuarto equilibrado.

El plantel de Formosa, con chicos del Club Estudiantes, lo formaron Facundo Vera, Luciano De Vido, Bruno Gutiérrez, Juan Jara Pino, Santiago Cuevas, Matías Pikaluk, Agustín Policastro, Gabriel García, Lautaro Bogarín y Santino Gómez Pineda.

