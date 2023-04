Plan Federal de Transporte Eléctrico: hay 54 obras en marcha para generar 5.000 km de líneas de alta tensión

El objetivo es mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a los hogares, reactivar proyectos paralizados e impulsar nuevas obras en todo el país. «La inversión en infraestructura eléctrica es fundamental para el desarrollo de la Argentina, destacó Flavia Royon.

La Secretaría de Energía destacó este viernes que cuenta con “54 obras de transporte y distribución eléctrica en marcha en todo el país que generarán cerca de 5.000 kilómetros de líneas nuevas de alta tensión, en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico, que busca reactivar proyectos paralizados e impulsar nuevas obras de infraestructura energética”.

Asimismo destaco que “la gran mayoría de las provincias cuentan con este tipo de obras que, con fondos del Estado nacional, servirán para mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a los hogares, comercios, fábricas, instituciones y todo tipo de actividades productivas”.

Chaco, Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Chubut, Misiones, Neuquén, Formosa y Río Negro son algunas de las provincias donde las obras de transporte y distribución eléctrica se están ejecutando, informó la Secretaría en un comunicado.

Este año, Energía tiene previsto llegar a un total de 4.988 kilómetros de red de tendido eléctrico, y 6318 megavatios (MVA) de capacidad de transformación.

«La inversión en infraestructura eléctrica es fundamental para el desarrollo de la Argentina, y la realización de estas obras contribuirá significativamente al fortalecimiento de la red eléctrica de transporte y distribución, mejorando la calidad y la confiabilidad del suministro eléctrico en todo el país», sostuvo la secretaria de Energía, Flavia Royon, quien resaltó la política federal del área energética en materia de obras.

Asimismo, se concluyeron obras de tendido en los distritos bonaerenses de Ensenada, San Vicente, Benito Juárez, Henderson, General Villegas, y en municipios dentro de San Juan, Chaco, y Misiones.

«Más de 1.600 kilómetros se encuentran finalizados y en plena ejecución, por lo que servirá para darle robusticidad al sistema de alta tensión de nuestro país», explicó por su parte Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica, quien precisó que 3.350 kilómetros de tendido están por ejecutarse a partir de este año.

Para este 2023, se espera que entren en servicio varias obras de gran alcance e impacto en el Sistema Argentino de Interconexión, que contribuirán significativamente al fortalecimiento de la red eléctrica de transporte y distribución.

Una de ellas es la obra de Atlántica Sur, que permitirá la interconexión eléctrica de la región patagónica con el resto del país, mejorando así la integración energética de la Argentina.

«En estos meses ya activamos obras que se encontraban paralizadas, gestionamos financiamiento y licitamos obras que van a sumar 6.318 MVA en líneas de alta tensión (LAT) y estaciones transformadoras (ET). Esto es fundamental para dar más confiabilidad al sistema argentino, incorporar más energía y posibilitar el desarrollo de nuestro país», remarcó Royon.

Otra obra importante que se espera se ponga en marcha es la Estación Transformadora 25 de Mayo, que permitirá el acceso a la red eléctrica de transporte de una importante región que habitan más de un millón de vecinos y vecinas de 25 de mayo, Bragado, Chivilcoy, Saladillo y otros más de 30 partidos de la Provincia.

Asimismo, se lanzaron los pliegos de licitación para la realización de obras en Catamarca, Salta y Santiago del Estero, y en breve se publicarán los de Tucumán.

En tanto, la obra Interconexión Bahía Blanca – Mar Del Plata (ET Bahía Blanca – ET Vivoratá – Obras Complementarias) tiene como objetivo la Interconexión Atlántica y requirió de un tendido de aproximadamente 444 kilómetros de línea.

«La nueva infraestructura eléctrica permitirá mejorar la eficiencia en la distribución de energía eléctrica en la región y satisfacer la creciente demanda de energía. Además, se instalarán nuevas subestaciones y equipos de alta tecnología para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico», concluyó la titular de la cartera energética.

