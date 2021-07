Plan Integral: quitaron más de 30 toneladas de basura de los accesos a Lote 110 y 111

Compartir

Julio Vargas, director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las tareas que llevan adelante en distintos sectores de la ciudad y que esta vez tuvieron como epicentro barrios de la zona norte como Lote 110 y Lote 111 donde aplicaron el Plan Integral de Servicios Esenciales y quitaron más de 30 toneladas de residuos de las arterias de ingreso.

“Siempre arrancamos muy temprano en la mañana con los trabajos y culminamos con la sincronización de la recolección de residuos. En este caso desde el martes estamos con el operativo de servicios esenciales trabajando en todo lo que es la sección y el barrio Lote 110 haciendo todos los pedidos de los servicios esenciales, en esta época difícil de pandemia, donde al municipio se le hace todo más complicado porque hay que cuidar el personal, el cooperativistas, se puso en marcha la recolección domiciliaria en 54 manzanas de este conglomerado que se suma a las del ejido municipal”, explicó.

En ese sentido contó que “hemos sacado más de 30 toneladas de basura en todas las arterias de acceso a Lote 111 y Lote 110, creo que el trabajo de forma conjunta que vamos a hacer y que siempre nos pide y lleva adelante el intendente Jorge Jofré es trabajando con los vecinos, creo que esto va a minimizar los residuos domiciliarios desparramados en la vía pública que era lo que se encontraba. Este operativo hace que trabajemos y concienticemos a los vecinos ya que es un trabajo de forma conjunta que debemos hacer para tener el barrio limpio. Ha tenido un gran avance y el vecino ha destacado el compromiso de esta gestión ya que es un barrio que tiene muchos problemas y muchos servicios esenciales por hacer, toda esta semana y gran parte de la otra vamos a estar trabajando recuperando todos esos lugares de microbasurales o de focos infecciosos, hace pocos días hemos recuperado un lugar en donde se generaba muchísima basura, el fin de semana se convirtió en algo recreativo y se hizo una exposición de vehículos antiguos, así también en lo que es el 8 de Marzo donde el vecino ha tomado un lugar donde iba y desechaba la basura, se ha convertido en un espacio recreativo, todo el acceso al nuevo cementerio donde había una gran cantidad de basura, con la colocación de inspectores eso se ha mejorado y se ha dejado de generar basura, ahora vamos recuperando y lo que queremos hacer con este servicio y sus direcciones es ir recuperando y tratar de eliminar estos microbasural y ver porqué se generan los mismos, por ahí tenemos gente que va de otra zona y desecha su basura en esos lugares”, explicó.

De la misma forma detalló que para mantener limpios esos lugares, “la única manera es viendo el porqué se genera esa basura y comprometer al vecino de que trabajemos en forma conjunta y nos apropiemos del lugar ya que es el vecino el que debe cuidar que esa gente que llega de otros lados no arroje basura en ese lugar, nosotros tenemos una Municipalidad que trabaja en forma abierta con los vecinos ya que tenemos un 0800 y el vecino llama y hace sus reclamos y de igual manera hemos puesto un equipo fijo en todos esos lugares donde se generaba basura con inspectores, camiones, cuadrillas para que recorran todos los días y llamen a la concientización, muy cerca de Lote 110 está el vaciadero municipal donde las 24 horas pueden ir a desechar sus residuos ya que hay una guardia en ese lugar que los recibe y los guía de donde pueden desechar su basura, por ahí por una cuestion de logistica y comodidad a veces no hacen esto y prefieren tirarlo en otros lugares, pero deben responsabilizarse en mantener la ciudad limpia y saludable que es lo que siempre nos dice nuestro intendente”.

Vargas aseguró además que una vez que el vecino reclama, la respuesta se da en pocos días. “Atención al Vecino toma el reclamo y nos pasa por una base de datos que nosotros tenemos y pasadas las 48 horas ellos se vuelven a comunicar con ese vecino que pidió el requerimiento y si no acudimos ya viene el estirón de oreja para cada dirección y eso hace que nos movamos. Estamos yendo a la brevedad a cumplir con el requerimiento del vecino ya que la basura, más en esta época de pandemia, se convierte en una molestia y en un foco infeccioso para los vecinos”.

Para finalizar, explicó que el plan integral continúa sin interrupciones. ““El plan de servicios integrales va a seguir, queremos estar en todos los barrios en el menor tiempo posible pero hay veces que nos encontramos con estas situaciones en estos barrios que nos demandan dos o tres semanas porque la idea es ir al barrio, terminar con la necesidad y ver qué está faltando en el barrio para que el vecino esté satisfecho, cómodo y tenga el servicio esencial, eso por ahí hace que nos lleve más tiempo, el trabajo de descacharrizado cuando arrancamos en enero teníamos el problema del dengue, después se vino la pandemia y profundizamos los trabajos en conjunto con la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano, ahora estamos haciendo el plan integral de servicios esenciales con todas las áreas del municipio y trabajando de forma conjunta, creo que entre estos días vamos a tener el cronograma que es trasladarnos al Lote 111, volver al Circuito Cinco, vamos viendo la necesidad del vecino y vamos trabajando con la base de datos que tiene atención al vecino”.

