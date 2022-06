Platense y Sarmiento igualaron en un duelo con la cabeza puesta en los promedios

Compartir

Linkedin Print

Platense igualó 0-0 con Sarmiento de Junín en el Estadio Vicente López, en partido con el promedio en la mira, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Ambos dispusieron de chances, pero se trató de un cotejo trabado y friccionado en el que no se sacaron ventajas.

Una trámite parejo se vio en los primeros minutos y ambos avisaron con sus primeras llegadas y fue el Verde el que tuvo una con un cabezazo de Jonatan Torres y el Calamar respondió con un remate de Alexis Sabella que controló Sebastián Meza.

Con imprecisiones, juego friccionado, Platense buscó acercarse y fue más peligroso con Ignacio Schor cuyos desbordes por la derecha complicaron a la defensa juninense.

En el complemento los dos buscaron y Sarmiento se paró mejor atacando por las bandas y dispuso de una que podría haber terminado el gol, luego que Torres mandó un centro y en el segundo palo Lisandro López no llegó a conectar bien. En la siguiente Lucas Castro tuvo otra de cabeza y los visitante hicieron méritos para ponerse en ventaja.

En el final fue Platense el que tomó las riendas, pero sin claridad. Buscó con un Mauro Zárate que quiso convertirse en su conductor, aunque no fue gravitante. El Marrón tuvo una que le sacaron sobre la línea y el resultado insinuó un empate en cero.

El partido se disputa con la calculadora en la mano, ya que ambos pelean por permanecer en la máxima categoría, con un promedio idéntico (1.122), producto de 64 puntos sobre 57 partidos jugados.

Platense sigue siendo uno de los invictos de la LFP y quedó cuarto con 9 puntos, misma cantidad que Boca Juniors, que tiene mejor diferencia de gol. Mientras que Sarmiento quedó undécimo con 7 puntos.

En la próxima fecha Sarmiento recibirá a Racing el domingo (18.00) y Platense visitará a Independiente el lunes (21.30).

Compartir

Linkedin Print