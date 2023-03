Play Off LVA RUS: Ciudad Vóley, de nuevo exigido por Once Unidos

Un partidazo le puso cierre a la jornada de lunes del Tour de Play Off de la LVA RUS en Bariloche, con Ciudad Vóley y Once Unidos como protagonistas estelares en el gimnasio de Bomberos Voluntarios. Como ocurrió en los cuartos de final de la Copa ACLAV, en la misma instancia Muni necesitó el tie-break para vencer 3-2 (25-21, 22-25, 19-25, 25-13, 15-12).

Ciudad, el mejor de la Fase Regular, se tuvo que arremangar ante un Once Unidos que le plantó pelea desde la defensa y el volumen de juego. Sin embargo, cuando el equipo marplatense estaba 2-1, apareció el puntero en toda su dimensión, con una racha de saque de Facundo Conte demoledora en el cuarto set y luego, en el quinto, el temple necesario para destrabar el juego después del punto 10, más enfocado que su rival.

Conte fue justamente el máximo anotador del encuentro con 27 tantos, seguido de su compañero Vicente Parraguirre que aportó 24. Luego se ubicaron dos de los tres pilares de Once Unidos: Bautista Gazaba (21 puntos) y Santiago Aulisi (20), quienes fueron junto con el líbero Tomás Ruiz los más destacados del equipo de blanco y verde.

Síntesis

Once Unidos: Juan Ignacio Macció, Bautista Gazaba (21); Iván Quiroga (8), Nahuel García (7); Franco Ybars (5), Santiago Aulisi (20). Líbero: Tomás Ruiz. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi, Matías Martín, Joaquín Aquindo (1), Tomás Russo.

Ciudad Vóley: Gaspar Bitar (2), Facundo Conte (27); Rodrigo Soria (5), Sergio Soria (4); Mauro Zelayeta (16), Vicente Parraguirre (24). Líberos: Tobías Scarpa, Damián Zalcman. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresaron: Ezequiel Vázquez, Ramsés Cascú (2), Manuel Albrecht, Ignacio Benítez, José Carlos Romero.

Parciales: 21-25, 25-22, 25-19, 13-25, 12-15

Árbitros: Sebastián Cagiao – Fabián Concia

Estadio: Pedro Estremador, Bomberos Voluntarios, Bariloche

UPCN arriba

ante River

UPCN San Juan Vóley obtuvo un valioso triunfo ante River Plate en la apertura de su serie de cuartos de final de la LVA RUS. En Bariloche, los sanjuaninos ganaron por 3 a 1 (19-25, 25-22, 25-23 y 25-22) y de esta manera se adelantaron 1 a 0 en la definición al mejor de tres partidos de uno de los semifinalistas de la temporada.

En el Estadio Pedro Estremador, donde se desarrolla el Tour de Playoff de la Liga, UPCN sacó adelante un partido muy complicado ante el aguerrido River. El Millo, que terminó séptimo en la fase regular, tuvo un buen rendimiento colectivo, pese a perder por lesión a su opuesto y segundo máximo anotador del torneo, Jonás Ponzio.

UPCN, segundo en rueda clasificatoria, debió apelar a todo su oficio para ganar, ya que incluso empezó perdiendo el primer set y en varios pasajes de los parciales posteriores estuvo abajo en el marcador. El buen trabajo de River en saque, en ataque y en defensa resultó un combo que los sanjuaninos debieron desactivar.

Lo lograron por pericia y experiencia, además de la sólida ofensiva que lideraron Gabriel Santos y Manuel Armoa, con 22 y 20 puntos, respectivamente. En River, en tanto, se destacaron el ingresado Pablo Denis (16), Nahuel Rojas (12) y el armador Tomás Steeman (8).

Síntesis

River Plate: Tomás Steeman (8), Jonás Ponzio (8); Imanol Salazar (10), Joaquín Alzueta (9); Nahuel Rojas (12), Giuliano Turcitu (7). Líbero: Manuel Tamburi. Entrenador: Pablo Rico. Ingresaron: Pablo Denis (16), Juan Martín Altamiranda, Juan Manuel Giulietti, Federico Trucco.

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic, Gabriel Santos (22); Fabián Flores (6), Carlos Mosquera (6); Leandro Calvo, Manuel Armoa (20). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Bucciarelli (3), Mateo Bozikovich, Ignacio Espelt (3), Flavio Rajczakowski.

Parciales: 25-19, 22-25, 23-25 y 22-25.

Árbitros: Nicolás Casado y José Luis Barrios.

Estadio: Pedro Estremador, Bomberos Voluntarios, Bariloche.