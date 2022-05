Polémica: por resolución, los alumnos pasarán de año aunque no hayan aprobado ninguna materia

Compartir

Linkedin Print

Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados la secretaria Gremial, Nilda Beatriz Patiño manifestó su preocupación y rechazo a la Resolución N° 1953/22 del 02/05/2022 donde desde el Ministerio de Educación se pretende salvar situaciones de aprendizajes no obtenidos por los estudiantes en la pandemia, solo con sucesivas instancias de evaluación sin dar respuestas a la enseñanza debida.

La gremialista manifestó que se plantea «un hagamos como que todo está bien” y anotemos al joven para que curse el 2022 aún si adeuda todas las materias del curso que debía aprobar en el 2020. Pero además puede tener previas tres materias del curso al que asistió en el 2021 y otras tres materias que pudiera tener de años anteriores al 2020. O sea, podrá cursar el 2022 con hasta 19 materias previas, por ejemplo».

«Esa flexibilización que puede resultar simpática a padres y estudiantes es doblemente dañina; pues perjudica al que acumula materias previas dado que solo le brinda instancias de avaluación (mesas examinadoras) y no espacios de apoyo, de recuperación con clases presenciales y docentes titulados en las materias adeudadas o previas. También perjudica a quienes no adeudan materias y están cursando pues le sacaran sus docentes para las mesas examinadoras (seguramente varias); a fin de lograr la aprobación por insistencia, y mientras se lo examina, obviamente, tampoco cursa».

«Reconocemos los efectos de la pandemia en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes; pero no creemos ni compartimos esta política del «angá pobrecito». Necesitamos la presencia del Estado brindando clases de apoyo con excelencia académica, previo al examen, y reconociendo, promoviendo, alentando el desarrollo cognitivo de los estudiantes», señaló.

Asimismo sostuvo que «Jamás avalaremos las políticas efectistas de números estadísticos sin las políticas de verdadera contención y desarrollo de las potencialidades. Nuestros estudiantes merecen respeto, consideración y trato digno».

«Frente a esto llamamos a la comunidad a analizar la resolución, opinar y exigir la inversión educativa que hace falta como la decisión política necesaria para sortear este momento sin cometer un genocidio educativo», finalizó Nilda Beatriz Patiño.

Compartir

Linkedin Print