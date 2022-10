Por demanda en la zona sur, nació el Cuartel de Bomberos Voluntarios 111

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El Grupo de Medios TVO habló con los integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios 111 que nació hace dos años atrás para dar respuestas a la zona sur de la ciudad; si bien la organización aún no cuenta con un lugar propio, si poseen con el equipamiento y personal altamente capacitado para intervenir en diferentes siniestros o bien brindar apoyo. Destacan que se trata de una actividad de voluntariado y altruista.

Según se pudo saber el proyecto es bastante «amplio» ya que además de tener el Cuartel de Bomberos Voluntarios se busca contar con oficinas que funcionarán como centro de formación para los brigadistas y jóvenes que tienen la intención de seguir con una formación académica extendiéndoles un título terciario a través de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional y la Asociación de profesionales de las especialidades de Higiene, Seguridad laboral y Medio Ambiente (APHISEMA).

Mariano Recalde, responsable del personal de esta formación, contó que «una vez que obtengamos al Personería Jurídica -tramite que está en etapa de cierre- debemos conseguir la infraestructura que estará compuesta por el espacio físico del Cuartel de Bomberos y su instituto de formación de brigadistas».

«Actualmente el equipo está integrado por 15 personas que están en capacidad operativa de responder, tenemos también algunos voluntarios que se acercaron quienes están en etapa de formación y que intervienen en siniestros donde somos llamados como auxiliares», aseveró.

Seguidamente confió: «quienes comenzamos con la idea venimos de diferentes ramas, algunos se desprendieron del Cuartel de Bomberos Voluntarios que actualmente funciona en el Circuito Cinco», además resaltó que «el personal que integra este equipo está compuesto por personas con amplia experiencia y trayectoria en lo que es Bombero, también tenemos personal que actualmente está en actividad de las Fuerzas Armadas y Seguridad, y también personal retirado del Servicio Penitenciario Federal que nos trae conocimientos en torno a la intervención en situaciones de crisis, hay especialista en rescate en aguas abiertas, buzo táctico y negociadores y mediadores de conflictos».

En cuanto al equipamiento asintió que «tenemos equipos necesarios para intervenir tanto en incendios forestales como así también estructurales».

Por otro lado, Recalde explicó que no solo hay que abocarse a los siniestros porque la prevención también es importante y se debe trabajar en ella. «El costo que demanda la prevención siempre es menor en comparación a la reparación, en el sentido de que no vamos a esperar a que nos pase una situación para saber qué tenemos y poder intervenir. A medida que crece la ciudad también crece la necesidad de prevención, esa fue la naturaleza de creación de este Cuartel», insistió y dejó en claro que cuentan con equipos para brindar capacitaciones como así también con personal para realizar planos y plan de evacuaciones en lugares cerrados como ser edificios públicos o privados.

Consultado si es que ya tuvieron actuaciones respondió que sí y contó: «hemos participado en muchas intervenciones, sobre todo en lo referido a incendios forestales en la zona sur de la ciudad; además con un equipo de 6 personas estuvimos colaborando con Bomberos Voluntarios de Ituzaingó -Corrientes- durante 10 días».

Capacitar a la sociedad

Para Recalde, como se explicó al comienzo, la capacitación social en torno a los siniestros es fundamental por ello resaltó que es importante que escuche y participe. «Creemos que es necesario que sepan que no siempre se interviene de la misma forma, no es lo mismo intervenir en un incendio forestal que en un incendio estructural».

«Nosotros estamos dispuestos a trabajar para hacer capacitaciones a corto, mediano y largo plazo, gracias a la Comuna capitalina y la confianza que nos tienen tenemos un stand en los eventos que organiza donde entregamos volantes a las personas; entonces, aparte de colaborar con la prevención vamos capacitando para que haya un efecto multiplicador», valoró.

Servicio a la comunidad

Por otro lado, Jaime, integrante del equipo, comentó: «los siniestros no son iguales y tampoco se actúa de igual manera. Es importante concientizar a la sociedad en su conjunto respecto al rol de los bomberos, los siniestros, hace falta llevar este tema a diferentes ámbitos, empezando por el escolar».

De la misma forma, Jonathan Brítez, un joven que también forma parte del Cuartel, aseveró que es movilizado por «el servicio a la comunidad y estar presente cuando sea necesario».

El muchacho que reside en el barrio La Nueva Italia confió que siempre «ando en patrullaje» y conversa con los vecinos. «Mi barrio por ejemplo es zona roja, donde permanentemente se registran incendios y se generan perdidas de cable, peligro de viviendas, etc».

Al recordar una actuación allí dijo: «un vecino casi perdió su casa a causa del incendio que inició en un terreno aledaño. Nosotros asistimos y pudimos salvar el inmueble, el suministro eléctrico y de agua. Estamos capacitados para intervenir en múltiples situaciones».

Por último, cabe decir que este Cuartel de Bomberos Voluntarios es el segundo que se conforma, donde se pensó en la zona sur de la ciudad porque carece de personal idóneo para intervenir; además buscan tener un perfil no solo asociado al fuego ya que «el bombero está presente en cualquier tipo de accidente, siniestro y de eventos naturales».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp