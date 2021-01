Por el aumento de casos, el Gobierno bonarense pone foco en costa atlántica

Compartir

Linkedin Print

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará mañana una reunión con intendentes de la costa atlántica para evaluar la situación sanitaria de las zonas turísticas de la provincia y los mecanismos de control y prevención implementados, ante el aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas.

Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense precisaron que el encuentro entre Kicillof y los jefes comunales se llevará a cabo desde las 11, en la ciudad balnearia de San Bernardo,

Es que los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 690.383, tras confirmarse 2.034 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

En ese marco, desde el ministerio de Salud, señalaron a Télam que “se evalúa el día a día” y remarcaron que “un gran porcentaje de los contagiados son jóvenes”, lo cual hace que el impacto sobre las unidades de terapia intensiva “no sea tan fuerte”.

Por ello, puntualizaron que, si bien no existe una urgencia para adoptar medidas restrictivas, “se irá analizando diariamente, porque si los casos se multiplican se complicará la situación, sobre todo en municipios de la costa atlántica”.

“De manera constante se monitorea el crecimiento de casos y se evalúa la ocupación de camas de terapia intensiva. Y, mientras tanto, se analiza qué se hace en otros lugares del mundo: cuáles son las medidas, cómo se las lleva adelante y qué eficiencia tienen para tener las mejores herramientas en el caso de tener que adoptar una decisión en ese sentido”, explicaron.

En tanto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, se refirió al avance del coronavirus y alertó sobre la existencia de “un relajamiento fuerte en las conductas de cuidado, especialmente en los sectores juveniles”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario advirtió que se observa un “crecimiento en todos lados y en el AMBA es más acelerado” y agregó que “de 1.300 casos promedio en la provincia hace tres semanas, ya estamos arriba de los 3.000”.

A pesar de asegurar que “ya empezó a crecer la ocupación de camas y camas de terapia”, el ministro afirmo que el sistema “sigue con capacidad de respuesta”.

Llegamos a tener 437 camas ocupadas hace 3 semanas y hoy estamos en 510. Si se dispara, el sistema sanitario puede entrar en problemas”, resaltó y adelantó que “está en consideración la posibilidad de un toque de queda o restricción por horarios” una medida que, sostuvo, “tuvo bastante eficacia” en Europa.

Con todo, en el Gobierno provincial aclararon que “aunque la posibilidad está en agenda, no se evalúan cierres en el corto plazo”.

En ese sentido, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que “hay consenso” para tomar nuevas medidas que frenen la curva de crecimiento de los casos de coronavirus, antes de que aumente la ocupación de las camas de terapia intensiva.

“Hay un aumento de casos significativo desde hace tres semanas. La velocidad de reproducción de casos es muy preocupante en el contexto de las fiestas, así que estamos pensado cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar”, señaló Kreplak en declaraciones a El Destape Radio.

Sobre las medidas en evaluación, el funcionario mencionó el ajuste en los medios de transporte, horarios en los que no se van a poder realizar actividades ni públicas ni privadas o límite en la cantidad de personas en distintos lugares.

“Por ejemplo -indicó- no queremos que, las playas, en ningún horario, tengan ese nivel de concentración habiendo tanta extensión disponible”.

Compartir

Linkedin Print