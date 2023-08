Por el Día Mundial contra la Trata de Personas, personal policial realizó una capacitación

Se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia de Formosa y estuvo destinado a personal de dicha institución.

Fue encabezada por el ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, el doctor Jorge González, el procurador general del Poder Judicial de la Provincia de Formosa, el doctor Sergio López, la subsecretaria de Derechos Humanos, Silvina Arauz, el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general René Arroyo y el subjefe policial, comisario general Cirilo Bobadilla.

Al respecto, la subsecretaria Arauz, explicó que por el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas conmemorado el 30 de julio, se llevó a cabo una jornada de capacitación y reflexión sobre la temática destinada a personal policial.

“El objetivo principal estuvo orientado a compartir conocimientos, experiencias y avances que se están registrando a nivel nacional contra esta lucha, contra este flagelo al que lo llamamos la esclavitud del siglo XXI”, esbozó la funcionaria, quien además subrayó que “esta actividad hizo fuerte hincapié informar que existe un Consejo Federal de la Lucha contra la Trata”.

En este punto, detalló que “hay convenios firmados a nivel federal y nacional tanto para la búsqueda de personas, como para asistencia a las víctimas” y añadió que “en los programas vigentes trabaja la red entre los puntos focales, que en Formosa sería entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo”.

“Tenemos víctimas formoseñas que fueron explotadas en otras provincias” indicó y ahondó: “Cuando se detecta esta situación nos contactamos con las fiscalías federales que intervienen y de ahí se ve el traslado para el regreso de la persona. En la provincia se la recibe por medio de un trabajo en red que se lleva adelante de manera mancomunad entre todos los organismos provinciales, como ser con el Ministerio de Desarrollo Humano con la primera asistencia de salud, el Registro Civil con la gestión del DNI en el caso que no tenga, con una ayuda económica, con apoyo psicológico, legal, en la restitución de sus derechos, capacitaciones de oficio y acompañarla en un proyecto de vida digno”, explicó.

Aquí, la comisaria de la sección Trata de Personas de la Policía de la Provincia Formosa, Evangelina Prieto, recordó que esta sección se creó en el año 2009 “a raíz de las cuestiones de delitos contra las personas a quienes se les vulnera todos los derechos humanos y pierden su libertad”.

Respecto de la labor que llevan a cabo, explicó que trabajan de “manera preventiva con las averiguaciones de paraderos”.

“Cuando una persona se ausenta de su domicilio, la denuncia debe ser realizada de manera inmediata”, indicó y aclaró que el mito de esperar 48 horas “no es cierto”.

“La trata de personas es un crimen a nivel internacional y se da a través de engaños, en donde los tratantes lo que hacen es buscar la confianza de las personas que son amigables, sociales, les proponen un proyecto económico interesante y es raíz de eso que pueden captar a sus víctimas”, explicó.

En este punto, comentó que la complejidad se da en que las personas desaparecidas prácticamente “lo hacen de manera invisible”, porque “se van por sus propios medios hasta que se encuentran con la realidad de que lo que se le ofreció no es así y caen en esta red de tratas”.

Ante ello, insistió en afirmar que el arduo trabajo desarrollado desde la Policía es “de averiguación de paradero” y a esta declaración le agregó un dato de suma relevancia y alerta, que “en lo que va del año hemos recepcionado 345 denuncias de este tipo.”

Ahondando más en el tema, el procurador general Sergio López, recordó que “todo lo que es trata de personas, involucra distintos comportamientos en donde están llamados a participar muchos estamentos del Estado en procura de lo que es la prevención y, de poder desarticular cualquier tipo de acciones que lleva a esta mala intención”.

“Los protocolos de acción están diseñados para que en forma conjunta y concurrente, entre las autoridades nacionales y provinciales podamos actuar de manera eficaz”.

Señaló que en Formosa, los organismos competentes son “la Policía en consonancia con el Juzgado Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y todo lo que tiene ver con la Dirección de Migraciones”.

Finalmente, sostuvo que “Formosa es una provincia que no está marcada por este tipo de flagelos en ascendencia, aunque sí se pudieron detectar algunos casos en zonas fronterizas” y explicó que “es allí en donde las fuerzas de seguridad con mayor énfasis trabajan para desalentar ese tipo de comportamientos”.

Relacionado