Por falta de actualización en aranceles de las prestaciones, ACLISA cortó servicios a IASEP

Ayer, a través de una conferencia de prensa, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa (ACLISA) anunció la suspensión de prestaciones para afiliados del IASEP en reclamo de actualización arancelaria.

En este sentido, un total de 28 instituciones médicas, entre clínicas y sanatorios, y más de 585 profesionales, suspenden las prestaciones a la obra social estatal al no llegar a un acuerdo para avanzar en una nueva escala de valores de los servicios.

Fue el presidente de ACLISA, Dr. Rodolfo Lesbegueris quien anunció la medida. «Esto no tiene nada que ver con la parte política, por eso tuvimos el cuidado de no hacerlo antes de las elecciones para que no se tergiverse ni se malinterprete el mensaje. Esto es pura y exclusivamente arancelario», comenzó diciendo.

Agregó: «lo que más lamentamos de esta situación es lo de los afiliados del IASEP, lo que nos choca y nos hizo ruido para tomar la decisión es precisamente este vínculo, la relación médico-paciente que se genera».

«Quiero que sepan que esto no es de ahora, esto viene desde hace tiempo, donde las tres asociaciones médicas (ACLISA, Federación Médica y APS) fuimos enviando notas», sostuo.

Expuso entonces Lesbegueris que: «en enero 2021, después de un año y medio nos dieron un 25% de aumento y en septiembre otros 20% más, y como es sabido el pago se recibe recién a los 40 o 45 días, es decir que este mes recién vamos a cobrar el 45%, porcentaje que alcanza para pagar paritaria y no para el aumento de medicamentos, insumos o materiales sanitarios. El desfasaje es muy grande».

«De la forma en que estamos económica y financieramente hablando no podemos seguir brindando un servicio de calidad, entonces es preferible no brindarlo, esto es insostenible», reconoció el mismo.

Y aclaró que «no queremos bajar la calidad, pero para eso deben pagar, y lastimosamente la obra social no lo está haciendo y no acompaña en este sentido».

«Hay una falta de acompañamiento a las instituciones privadas de salud en la provincia, lisa y llanamente lo tengo que decir así», lamentó el presidente de ACLISA.

Última reunión

Al referirse a la última reunión con el interventor del IASEP, Claudio Samaniego recordó que «nos dijo que este año no iba a haber aumento, y le preguntamos por el año que vine y tampoco nos supo decir si se podría».

«Otro de los planteos que le hicimos fue modificar el convenio que tiene el IASEP con ACLISA que tiene ya 30 años; a lo que nos planteó que para comenzar cualquier tipo de diálogo primero teníamos que decirles a los patólogos que levantaran de forma inmediata la medida de protesta; cosa que nos pareció poco razonable querer pedir diálogo imponiendo una postura. Además, los patólogos comenzaron con su reclamo desde el 2018, esto no fue de ahora», cerró.

