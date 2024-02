Por falta de pago de los sueldos: UTA anunció un paro de colectivos para hoy

UTA Formosa informó a través de un comunicado que hoy desde las 5 horas no saldrán a prestar el servicio porque a la fecha, la empresa Crucero del Sur se encuentra incumpliendo con el pago del salario de enero de este año y además adeuda la otra mitad del Sueldo Anual Complementario correspondiente al mes de diciembre del año 2023.

Diego Mendoza, secretario general de la UTA Seccional Formosa, informó a la prensa que «vamos a seguir defendiendo los intereses de los compañeros trabajadores».

Si bien día atrás el Concejo Deliberante aprobó el nuevo incremento en el valor del pasaje que pasó de 250 a 690 pesos, aunque la empresa Crucero del Sur había solicitado uno a 984 pesos; además ahora el Boleto Estudiantil dejará de ser gratuito y tendrá un costo de 345 pesos.

Hay que decir que se llevó adelante una reunión entre los gremios que defienden los derechos de los trabajadores de transporte y la empresa Crucero por la deuda salarial que la misma mantiene desde el año pasado. Hubo un ultimátum. “Si hoy (por ayer) no acreditan el SAC y el sueldo que deben, paramos’, remarcó Javier Oviedo de la UCRA.

Oviedo manifestó a los medios de comunicación que ”en el día de la fecha se mantuvo una reunión de consenso entre los gremios del transporte con autoridades de la empresa Crucero del Sur para tratar el pago de sueldos correspondientes al mes de enero y la segunda cuota del sueldo anual complementario”:

Seguidamente la empresa manifestó no contar con los fondos para el pago de los mismos y al tratarse del pago al trabajador que es de carácter alimenticio se tomó la decisión por parte de los gremios de tomar medida de fuerza a partir del día de mañana, cuestión que en horas de la tarde la medida fue confiormada y efectivamente desde las 5 horas no saldrán los colectivos a las calles”.