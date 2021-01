Pornovenganza: la Policía demoró a un hombre por publicar fotos íntimas de su ex pareja

Compartir

La denuncia fue radicada por una mujer tras enterarse sobre publicaciones en redes sociales sobre fotos íntimas de ella misma. Por el hecho la policía demoró a su ex pareja y secuestró dos equipos de telefonía celular.

“La tipificación de la pornovenganza como un nuevo delito informático se incorporó en la reforma del Código Penal, y se refiere a la difusión sin consentimiento de imágenes o grabaciones de audio de naturaleza sexual producidas en la intimidad.

La pena contemplada se agrava si la persona fue pareja de la víctima, si la víctima es menor de edad o si el delito se comete con fines de lucro”.

En ese sentido, en horas del mediodía del miércoles último cuando la víctima, una mujer de 23 años, radicó denuncia en la subcomisaria del barrio Antenor Gauna acerca de la publicación de fotos íntimas de la misma a través de las redes sociales como Facebook sin su consentimiento, imágenes que solo las tenía su ex pareja, iniciándose en sede policial una causa judicial por Inf. Art. 155 bis del CPA y Ley 26.485.

Ante dicha situación, efectivos de la Delegación “8 de Octubre” del Departamento Informaciones Policiales se abocaron a la investigación del hecho, reuniendo elementos de interés para la causa que los llevó a identificar al sospechoso, un hombre mayor de edad ex pareja de la denunciante.

Tal es así que en horas de la tarde del mismo día procedieron a la demora del causante en la vía publica secuestrando en poder del mismo un equipo de telefonía celular en tanto que otro similar fue entregado por un familiar del mismo, ambos equipos y el sujeto fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición del magistrado interviniente, en tanto que los dos celulares fueron remitidos a la Dirección de Policía Científica para la pericia de los mismos a fin de establecer si dichas publicaciones fueron realizadas de alguno de dichos móviles.

