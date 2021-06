Positiva reunión con comerciantes para aclarar modalidad de trabajo adaptada a las medidas sanitarias

Compartir

El director de Bromatología de la comuna capitalina, Dr. Jorge Tarantini, brindó detalles acerca de la reunión que mantuvo con los referentes de comercios minoristas, a quienes se les explicó la modalidad de trabajo adaptada a las medidas sanitarias establecidas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19.

“Los comerciantes del Paseo de Compras del microcentro se hicieron presentes el miércoles 16 y presentaron un petitorio para poder trabajar. Allí se les explicó que ellos están habilitados a continuar con su labor según el decreto nacional 334/21, el cual está vigente en la provincia de Formosa, pero con una modalidad diferente a la que tienen los comercios esenciales”, explicó el funcionario.

En ese aspecto, resaltó: “Nos hemos reunido con la Policía de la provincia y se unificaron criterios respecto de la metodología de trabajo que pueden tener, y según el artículo 5, inciso 10, del decreto nacional mencionado, ellos pueden realizar sus ventas a través de formas virtuales y hacer las entregas en sus comercios o mediante el servicio de delivery”.

Sin embargo, indicó que “el problema que se suscita en el Paseo de Compras es la infraestructura, ya que muchos comercios allí establecidos no cuentan con las condiciones necesarias para poder abrir sus puertas o levantar las persianas, sumado, además, a que tomamos conocimiento de que muchos comerciantes habían hecho ingresar clientes en sus locales infringiendo la normativa vigente”.

“Se ha acordado que esos comerciantes que tienen inconvenientes de infraestructura podrán levantar sus persianas, pero con la exigencia de que coloquen una barrera sanitaria; es decir, cortinas de plástico y el cordón para impedir el ingreso de los clientes, ubicando también en la entrada una mesita con sanitizantes para hacer la entrega de las mercaderías vendidas a través de las plataformas virtuales y telefónicas”, especificó Tarantini.

También indicó que “en la tarde del jueves un grupo de inspectores estuvo recorriendo el microcentro y, para que no se generen malos entendidos, se dio instrucciones a todos los comerciantes acerca de la manera en la que van a tener que adaptar sus comercios, levantando las persianas pero sin la posibilidad de que ingresen los clientes”.

“De la misma manera, también les explicamos a los representantes de los comercios que no se puede sacar mercadería a la vía pública y que todas las medidas sanitarias continúan vigentes” concluyó.

