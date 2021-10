Positiva reunión entre el Municipio y propietarios de locales bailables

Compartir

Durante la jornada del lunes, en el Salón de Intendencia, se llevó a cabo una fructífera reunión entre el Municipio y propietarios de locales bailables, a fines de coordinar las inspecciones de dichos locales para la reapertura de la actividad lo más pronto posible.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Dr. Mauricio Nadalich; el director de Bromatología, Dr. Jorge Tarantini; el director de Habilitaciones Comerciales, Walter Olmedo; representantes del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia y propietarios de locales bailables.

Al respecto, el titular de Bromatología, Dr. Jorge Tarantini, expresó: “Hay que tener en cuenta que casi todo el año pasado y parte de este, los propietarios habían dado de baja las habilitaciones de sus locales comerciales para no generar gastos. Ahora, con estos nuevos protocolos que establecen el 50 por ciento de aforo, nos hemos reunido para coordinar las inspecciones a los locales a fines de determinar la cantidad de gente que podrá ingresar a cada uno y dar a conocer la normativa vigente”.

Asimismo, el funcionario explicó que “en la inspección se verificará el estado general de los establecimientos para garantizar la seguridad y constatar que no se hayan hecho reformas. Hay que destacar que, con la finalidad de agilizar los trámites, desde la Dirección de Habilitaciones Comerciales se recuperarán los planos que ya tenían aprobados los locales bailables para evitar que tengan que presentar de nuevo todas estas documentaciones y habilitarlos lo más rápido posible, sobre todo, teniendo en cuenta que se acerca un fin de semana largo”.

“Una vez que se realicen las inspecciones y se apruebe el alta de los locales, se firmará un acuerdo de corresponsabilidad con los propietarios. En ese aspecto, se acordó que los propietarios de eventos son los que deberán exigir el ingreso con el DNI, para controlar que no ingresen menores de edad, y la certificación de la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 o el PCR negativo”, señaló Tarantini.

Por su parte, José Duarte, propietario de un local bailable, destacó que “la reunión fue muy positiva para todos y hubo muy buena predisposición tanto del Municipio como de la Policía de la Provincia, donde llegamos a un acuerdo para que se realicen las inspecciones correspondientes a cada local bailable y, si todo está en órden, poder arrancar con nuestras actividades a partir de este fin de semana”.

