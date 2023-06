Pozo del Tigre: Escolares primarios repasaron las medidas para prevenir el dengue y la fiebre chikungunya

Mediante una charla, que fue también traducida al pilagá, idioma originario de los vecinos que viven en el barrio Qompi, donde está ubicada la escuela.

Alumnos y alumnas de la EPEP Nº 401, de modalidad intercultural bilingüe (EIB), de la localidad de Pozo del Tigre, participaron de una charla que tuvo por objetivo, profundizar la información difundida sobre las enfermedades del dengue y de la fiebre chikungunya.

El encuentro estuvo a cargo de un equipo del centro de salud del barrio Qompi, que a lo largo de las exposiciones y a su vez, traducido al idioma originario, recordaron a los niños y niñas, los cuidados y las medidas que deben aplicarse en las casas, para evitar la presencia del mosquito Aedes Aegypti, que transmite ambas enfermedades.

En ese marco, hicieron especial hincapié en la importancia de no acumular recipientes, que les puedan servir a los mosquitos para alojarse, poner sus huevos y reproducirse, remarcando que, la clave de la prevención “es evitar los criaderos”.

Del mismo modo, recalcaron la necesidad de eliminar las larvas de los recipientes que, por algún motivo específico, no pueden taparse herméticamente, donde pueden ingresar los mosquitos.

Sobre eso, les explicaron a los escolares que el larvicida es un líquido que el Gobierno de la provincia entrega a los vecinos de manera gratuita no causa ningún problema a las personas ni a las mascotas, es de fácil aplicación y es muy efectivo para matar las larvas de los mosquitos, evitando así que lleguen a su etapa adulta, que es cuando pican y transmiten esas dos enfermedades.

Al mismo tiempo, recordaron las características físicas que tiene el Aedes Aegypti, para que los chicos los puedan distinguir de los otros mosquitos que circulan. También, numeraron los hábitos domésticos que tiene, como lugares que elige para vivir y condiciones de hábitat propicios, cómo y dónde se reproduce y pone sus huevos y cómo transmite la enfermedad a través de la picadura.

En el transcurso de la charla hicieron demostraciones de cómo deben ser eliminados los objetos que no se usan, del interior de las viviendas, patios y alrededores; de cómo deben ser tapados los recipientes que se utilizan para almacenar agua (aljibes, cisternas, baldes, tanques); cómo debe cambiarse el agua de los floreros y bebederos de mascotas, además de otras medidas preventiva

Relacionado