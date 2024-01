Pozo Del Tigre: integrantes de la comunidad Laka Wichi, colaboran en la búsqueda de Romualdo Fernando Simón

La Policía recibió denuncia por la desaparición de un menor de 17 años de la comunidad Laka Wichi de Pozo del Tigre el 10 de enero, y desde ese momento los operativos de búsqueda no han cesado.

Romualdo Fernando Simón de 17 años, integrante de la comunidad Laka Wichi, no regresa a su casa desde el 5 de enero del corriente año; su madre radico denuncia el 10 enero, acompañada de un maestro mema que ofició de traductor.

La mujer también comentó, que su hijo acostumbraba a compartir bebidas alcohólicas con un grupo de amigos (originarios), debajo de unos algarrobales que se encuentran a unos 200 metros de su casa y luego regresaba; el 5 de enero a la madrugada Romualdo salió con sus amigos como de costumbre.

Según testimonios incorporados a la causa, se determinó que la noche del 5 de enero, efectivamente Romualdo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de varios jóvenes.

En un momento dado, se generó una discusión que derivó una pelea entre el menor buscado y otro joven, quienes se habrían agredido por la disputa de una relación sentimental con una joven del grupo; posteriormente a eso, Simón no regresó a su casa.

Por el caso se inició una causa de Averiguación de Paradero, dándose intervención a la justicia. Desde ese momento, se conformó una comisión policial integrada por efectivos de la Comisaría, el Presidente de la Comisión Civil Braulio Cajal, el cacique de la comunidad Ernesto Suarez, como así familiares y amigos del adolescente que buscan.

Con el transcurrir de los días sin tener resultado favorable, la cantidad de personal se incrementó, sumándose a la búsqueda integrantes de distintas dependencias que integran la Unidad Regional 5 con asiento en Las Lomitas, la Unidad Especial de Asuntos Rurales, cadetes, personal del Cuerpo de Bomberos y la sección Canes con perros entrenados para búsqueda de personas.

El operativo se desplegó a pie, a caballo, en motos de la fuerza y móviles para abarcar una mayor extensión, teniendo en cuenta que se trata de una zona amplia. Se realizaron entrevistas con vecinos de la zona, para obtener datos que puedan orientan la causa.

Pese a los esfuerzos realizados y la participación de la comunidad originaria, hasta el momento no se pudo establecer el paradero del adolescente; no obstante, el intenso trabajo de búsqueda continua.