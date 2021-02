Premier League: el Leeds de Marcelo Bielsa logró un triunfo espectacular ante el Leicester

Compartir

El Leeds de Marcelo Bielsa sorprendió al imponerse 3-1 en la cancha del Leicester, tercero de la Premier League, en el duelo correspondiente a la jornada 21 del certamen inglés. El local se adelantó en el marcador por medio de Harvey Barnes antes del cuarto de hora, pero el visitante logró revertir la historia gracias a los gritos de Stuart Dallas en la primera parte y de Patrick Bamford y Jack Harrison en el complemento.

Gracias a esta victoria, el elenco conducido por el argentino suma 29 puntos y se afianza en la zona media de la tabla, con un partido pendiente. Así se ubica 15 puntos por encima de la zona de descenso y a solo seis unidades de la plaza de clasificación a Europa League, que por ahora le pertenece al West-Ham United.

El Leicester, que perdió por primera vez esta temporada un encuentro en el que comenzó ganando, se mantiene provisionalmente tercero, aunque podría quedarse fuera del podio si el Liverpool suma de a tres.

“Nosotros pudimos construir algo de lo que somos capaces y ellos nos crearon peligro de acuerdo a sus características. en el segundo tiempo hasta que nos adaptamos al cambio de distribución de los jugadores de Leicester, los primeros 10, 15 minutos nos tocó neutralizarlos, después fuimos mejorando en la recuperación de la pelota, logramos convertir, pero inmediatamente después ellos merecieron el empate”, declaró Marcelo Bielsa tras el pitazo final, en un claro reconocimiento al adversario. “Después volvimos a equilibrar el partido y la parte final del partido fue mas fácil”, aseguró.

El Loco fue consultado por la actuación de su máximo artillero, Bamford, quien hacía cuatro fechas que no convertía: “Para un goleador convertir es muy importante y lo que mas valoro es que en el gol de Harrison haya optado por asegurar la situación y no resolverla él, como normalmente hace un goleador”. El punta ya lleva 11 gritos en la campaña, cuatro menos que el máximo artillero de la liga, Mohamed Salah, con la diferencia que el egipcio marcó cinco de sus goles de penal y él apenas uno.

Bielsa fue consultado además porque sobre el final terminó jugando con 11 futbolistas que hace algunos meses lograron el ascenso desde la Premiership, dato que lo sorprendió: “No me había dado cuenta de eso, pero todos los jugadores que conforman el plantel están en condiciones de jugar, por eso de algún modo los conversamos porque el club les reconoce capacidad para jugar en Premier”.

“Es un triunfo contra un rival que juega muy bien que está en la parte superior de la tabla y eso le da importancia a nuestra actuación pero también tengo que reconocer que el partido fue parejo”, sentenció.

Ayer, el ex entrenador del Athletic de Bilbao y del Lille, entre otros clubes, se ganó un nuevo admirador y es nada menos que Gary Lineker. El ex futbolista inglés, confeso fan de Diego Maradona, se había burlado del Leeds en diciembre tras su caída por 6-2 ante el Manchester United: “Es realmente divertido de ver, pero es aún más divertido jugar contra ellos”, escribió.

Ahora, el ex delantero de la selección británica, recordó aquella publicación en las redes sociales y señaló: “Algunos me devuelven este (tuit), pero esto fue un cumplido. Lo que se supone que debe ser el fútbol: entretenido y divertido de jugar y ver. Amo al equipo de Bielsa“.

Esta victoria por 3 a 1 ante el Leicester City fue la segunda de manera consecutiva tras el 2 a 1 que había cosechado en su visita ante el Newcastle. Ahora, el Leeds tendrá dos compromisos como local, el miércoles frente al difícil Everton y el lunes 8 de febrero frente al Crystal Palace.

