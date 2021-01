Preocupante derrota del Leeds de Marcelo Bielsa en la Premier League: acumula tres caídas al hilo sin convertir goles

Compartir

No ha comenzado para nada bien el 2021 para el Leeds United de Marcelo Bielsa. Había cerrado el año pasado con una contundente goleada ante West Bromwich pero el cambio de calendario solo trajo pésimos resultados para el equipo del Loco, que este sábado ha perdido ante el Brighton & Hove Albion y ya suma tres caídas consecutivas sin convertir goles.

Tras la dolorosa eliminación de la FA Cup a manos de un equipo de la cuarta división del fútbol inglés, el elenco dirigido por el DT argentino recibía en Elland Road a un Brighton que llevaba nueve partidos sin ganar –cinco empates y cuatro derrotas– en la Premier League, por lo que parecía una chance inmejorable para levantar cabeza.

Pero el encuentro correspondiente a la 19ª fecha de la liga inglesa terminó siendo una pesadilla para un Leeds que fue vencido por 0-1 gracias a un gol de Neal Maupay, asistido por el argentino Alexis Mac Allister.

Fue un partido muy sólido del cuadro sureño que Graham Potter, que aprovechó ese gol de Maupay en el primer tiempo tras una gran jugada de Mac Allister en combinación con Trossard para luego sostener su ventaja hasta el final. El Leeds nunca supo encontrar los caminos para convertir y terminó cediendo el partido ante Las Gaviotas, escaparon de la zona de descenso.

“Perder tres partidos seguidos, y fueron tres partidos que podríamos haber resuelto de otro modo, es una preocupación para mí. El del Tottenham menos, pero el de copa y el de hoy son partidos preocupantes”, admitió el Loco tras este compromiso. Y realizó un pequeño análisis sobre lo que le faltó al Leeds para al menos llevarse un empate: “No defendimos de acuerdo a la capacidad que tiene el equipo para recuperar la pelota. No atacamos con la fluidez que somos capaces de hacer. Esos dos aspectos hacen que nuestra actuación no haya sido buena”.

Este resultado adverso se suma a los dos anteriores de este año: la caída por 3-0 ante el Tottenham de Mourinho y la posterior derrota por el mismo marcador en la modesta casa del Crawley Town. Es decir, el cuadro dirigido por Marcelo Bielsa comenzó este año perdiendo tres juegos en fila, con siete goles encajados y sin tantos a favor.

Habrá que ver si Bielsa logra enderezar la temporada de un Leeds que ya está eliminado de las dos copas inglesas –se despidió de la Copa de la Liga en la segunda ronda, cuando cayó por penales ante Hull City a mediados de septiembre– y con los últimos resultados está cada vez más alejado de los puestos de clasificación a las copas europeas. Ahora se ubica en el 12° puesto con 23 puntos.

El equipo del Loco tenía programado jugar el próximo miércoles frente a Southampton por la 18ª fecha de la Premier League, pero el partido se postergó porque su rival tiene que jugar un partido atrasado por la FA Cup. Así que tendrá revancha el martes 26 de enero, cuando visite al Newcastle United.

