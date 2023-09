Preolimpico de Japón: las Panteras perdieron ante Puerto Rico en tie-break

Las Panteras cayeron en tie-break ante Puerto Rico en la quinta presentación en el Preolímpico de Japón. Los parciales del triunfo boricua fueron 28-30, 19-25, 25-19, 25-23 y 15-8. Bianca Cugno fue la máxima anotadora argentina con 23 puntos.

El partido comenzó parejo con Puerto Rico adelantándose por dos puntos, pero Las Panteras se recuperaron y lo dieron vuelta sacando cuatro de diferencia en el 14-10. Desde ese momento el equipo caribeño mejoró su defensa y contraataque y se puso arriba 15-17 para llegar 18-20 arriba en el primer parcial. Con un ace de Bianca Farriol el conjunto nacional se puso arriba 22-21, pero Puerto Rico después de un rally muy largo empató en 24. Finalmente un ace de Bianca Cugno cerró el set 30-28 para Argentina.

El segundo parcial arrancó con Puerto Rico 5-2 arriba. Las Panteras no pudieron entrar en juego durante la mayor parte del set, pero con gran trabajo en defensa se recuperaron e igualaron el partido en 16. Con un buen pasaje en el saque de Victoria Mayer, Argentina se adelantó por 18-16 y con muy buen desempeño en el contraataque, el conjunto de Daniel Castellani se puso 23-18. Un error de ataque de Puerto Rico le dio a Las Panteras el segundo set por 25-19.

El tercer set comenzó favorable a Puerto Rico que se puso 7-4 arriba. Con el correr del parcial, el equipo boricua estiró su ventaja. Las Panteras no pudieron reaccionar y Puerto Rico llegó a la recta final por 20-12. Argentina descontó y se acercó a cinco puntos pero el equipo caribeño cerró el set por 25-19.

El cuarto set fue parejo hasta la mitad en el 13 iguales, pero Puerto Rico sacó una ventaja de tres puntos gracias a los ataques de su opuesta Abercrombie y se puso 16-13 arriba. Las Panteras reaccionaron desde el saque de Yamila Nizetich e igualaron el encuentro en 18, pero el conjunto boricua llegó a la recta final por 20-18. Argentina volvió a reaccionar de la mano del contraataque de Bianca Cugno e igualó en 20. Puerto Rico desde el saque volvió a sacar dos de diferencia y Abercrombie, la figura del partido, anotó el 25-23 para llevar el partido al tie-break y sumar 31 puntos en su marca personal.

El quinto set siguió con la misma tendencia de los sets anteriores. Las Panteras cayeron en el rendimiento que habían mostrado al comienzo del partido y Puerto Rico enseguida se adelantó por 7-3. Argentina reaccionó desde la defensa y se acercó a un punto en el 7-8. Dos bloqueos seguidos de las puertorriqueñas volvieron a darle tres de diferencia al equipo boricua que amplió su ventaja y cerró el partido por 15-8.

Las Panteras se enfrentarán este sábado 1 am ante Bulgaria en el anteúltimo partido del torneo. El partido será transmitido por ESPN y Star Plus.

Argentina: Victoria Mayer (3), Bianca Cugno (23), Yamila Nizetich (8), Daniela Bulaich (8), Candelaria Herrera (14), Bianca Farriol (15) Líberos: Agostina Pelozo y Tatiana Rizzo

Ingresaron: Brenda Graff (-), Tatiana Vera (-), Antonella Fortuna (4), Candela Salinas (2), Erika Mercado (-)

DT: Daniel Castellani

Puerto Rico: Wilmarie Rivera (4), Brittany Abercrombie (35), Elaine Alondra Vázquez Rivera (10), Paola Rojas (6), Neira Ortiz (10), Pilar Marie Victoria (18), Líbero: Shara Venegas

Ingresaron: Paula Isabelle Cerame Rivera (-), Paola Nicole Santiago Cabrera (-),

DT: Fernando Javier Morales López

