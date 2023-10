Primera: los argumentos de los clubes que impulsan torneo con 30 equipos para 2024

Un nutrido grupo de instituciones de la Liga Profesional presentarán ante el Comité Ejecutivo una propuesta para suprimir uno de los descensos y conceder otro ascenso para la Primera Nacional. Apuntan a tener un torneo con 30 equipos para la próxima temporada, tal como adelantó Doble Amarilla. Mayor concurrencia de público, previsibilidad en cuanto al calendario, aumento de atracción por la competitividad y «desdramatizar los descensos» son algunos de los argumentos que proponen para esta restructuración.

El fútbol argentino vive horas de revolución luego de que Doble Amarilla adelantara en exclusiva que un grupo de unos 15 clubes impulsará un pedido al Comité Ejecutivo de la AFA para eliminar uno de los descensos (el de la tabla general) y reestructurar el campeonato para que a partir de 2024 se jueguen las temporadas con 30 equipos.

Tal como adelantó este medio, son aproximadamente 15 las instituciones que quieren impulsar esta iniciativa y aseguran que cuentan con el respaldo de la amplia mayoría. Lo que proponen es anular el descenso estipulado por tabla general, mantener el del promedio y promocionar otro ascenso para la Primera Nacional, siendo tres la cantidad de equipos que ascenderían para la próxima temporada.

Los argumentos esgrimidos por los directivos son varios: la delicada situación que produce en los clubes que pelean el descenso (en los cuales están implicados más de la mitad de los equipos) el contexto social-económico del país al que califican como “muy complicado” y, por supuesto, el factor de las elecciones con un proceso cargado de angustia e incertidumbre.

“Observamos con suma preocupación la delicada situación que se produce con esta definición del descenso por tabla anual que encuentra implicados la mitad de los equipos de Primera División en un contexto social y económico del país muy complicado, que se torna aun más delicado en medio de un proceso electoral tan cargado de angustias e incertidumbre”, dice un fragmento del texto al que accedió en exclusiva Doble Amarilla.

Ahora bien, ¿cuáles son todos los argumentos que plantean estos 15 clubes para reformar el campeonato y llevarlo a 30 cupos para la próxima temporada? Las razones son diversas y hay una mezcla entre beneficios económicos, visibilidad, previsibilidad por el calendario y nivel de atracción para los espectadores.

Otro de los argumentos que exponen los clubes es que una Primera División amplia “hace a un fútbol más federal e inclusivo». Y agregan que, al contrario de lo que piensa la gente, el formato actual generó “un permanente incremento en las asistencias a los estadios haciendo que el mayor número de partidos repercuta favorablemente en el ticketing y el sponsoreo de nuestros clubes”.

Además de la nota con el pedido al Comité Ejecutivo, estos clubes confeccionaron un informe en el que explican los beneficios del formato actual y cómo beneficiaría a la Liga Profesional tener un campeonato con 30 equipos. En el informe al que accedió Doble Amarilla sostienen que el esquema Copa de la Liga y Torneo Liga “ha derivado en el crecimiento de socios y ticketing, sumado al incremento sostenido en los niveles de rating”. Y como conclusión, dicen: “Lo que funciona no se cambia; se sostiene y potencia”.

En otro punto también hablan de la necesidad de tener previsibilidad. Señalan que haber confeccionado el calendario con antelación permitió eficientizar muchos aspectos deportivos, organizativos, económicos, logísticos y de Seguridad; que los clubes pueden maximizar el uso de sus instalaciones y poder coordinar de manera más armónica las competencias de Liga con otras competencias, entre otros ítems. Sobre este último punto ponen como ejemplo la Copa Argentina.

También hablan de resultados económicos muy positivos. Sostienen que el actual formato permitió tener 12 meses de fútbol ininterrumpidos, lo que generó que los partidos sean rentables y que haya más ingresos que costos. “Hoy ser socio es más barato que comprar una entrada, lo que potencia la adhesión de socios”, argumentan.

El eje de un fútbol “federal e inclusivo” es uno de los más importantes, en especial para los equipos del interior. El informe al que accedió este medio dice que los 30 equipos permitió que muchas instituciones tuvieran más visibilidad, lo que generó un efecto “vidriera” para la venta de futbolistas al exterior.

“La competitividad del fútbol argentino, única a nivel global, genera mayor exposición de los jugadores argentinos, lo que se traduce en mayor cantidad de transferencias como así también convocatoria a selecciones”, explican. Actualmente un informe internacional del Observatorio del Fútbol CIES dice que Argentina es el tercer país con mayor cantidad de transferencias.

Hay un apartado para lo que respecta a la televisación y la concurrencia de pública. En ese orden, sostienen que “los actuales formatos y cantidad de competencias (Torneo, Copa y Trofeo de Campeones) son aceptados por consumidores, conclusión que se llega a partir de los incrementos en los niveles de concurrencia a estadios y rating de los partidos. Con lo cual, el formato actual NO constituye una variable negativa”.

El informe también cuenta con un apartado que pone otras variables a considerar. Una de ellas está vinculada a los descensos. “Mayor estabilidad en los clubes producto de la menor probabilidad de descensos, genera mayor inversión en otras necesidades de los clubes, como son la Infraestructura, Campos de Juego, Iluminación, predios de entrenamiento, etc, acciones que los clubes vienen desarrollando de manera constante, incluso con condiciones macroeconómicas no convenientes”, sostienen.

Estos clubes que proponen tener 30 equipos en Primera también se amparan en el escenario global y los cambios que realizan muchas Confederaciones, incluso hasta la propia FIFA con el nuevo Mundial de Clubes y con el aumento de cupos a partir de la próxima edición de la Copa del Mundo (se otorgaron otros 16 cupos, pasando de 32 selecciones a 48).

“Resulta lógico el analizar y comparar con otras Ligas del Mundo, donde las cantidad de equipos resultan menores a lo que se manejan en la Liga Argentina; ahora bien, a la hora de analizar resulta incompleto, y por ende, incorrecto, no contemplar en dicho análisis variables como: cantidad de equipos profesionales en dichos países, su macroeconomía, sus objetivos y herramientas de crecimiento (en caso de Argentina, los socios y las transferencias de jugadores), si sos país exportador o importador de jugadores, etc; por consiguiente, para determinar cuál es la cantidad de equipos ideal para un país, es necesario contemplarlas, como así también sus resultados”, concluyen.

La idea de suprimir uno de los descensos la proponen unos 15 clubes y aseguran contar con el respaldo de la mayoría. Sugieren eliminar el descenso por tabla anual e incorporar a otro equipo de la Primera Nacional. La última vez que se modificó el reglamento por los descensos fue en una Asamblea Extraordinaria que se celebró el pasado 22 de junio en el Predio Lionel Andrés Messi. Se había votado por una amplia mayoría la eliminación de uno de los descensos por tabla general. El único club que se ausentó ese día fue Talleres de Córdoba.