Primera Nacional: For Ever cambia nombres y dibujo para recibir al “Lobo”

El “Negro” hizo fútbol y Osella probó con los ingresos de Silvera, Lucero y Rossi. Así, el equipo pasará a jugar con dos puntas. El cotejo ante Gimnasia de Mendoza será el domingo, a las 19, en el “Gigante”.

Se veían venir los cambios. For Ever no tuvo un buen estreno en Salta y Diego Osella decidió realizar modificaciones de cara al partido del domingo, a las 19, ante Gimnasia de Mendoza en el “Juan Alberto Garcìa” por la 2ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

Este jueves por la mañana fue la primera carga futbolística de la semana en el “Gigante” y el DT probó con tres cambios en la práctica en relación al equipo que viene de caer 2-0 ante Gimnasia y Tiro: ingresaron el zaguero izquierdo Mathias Silvera, el volante izquierdo Gonzalo Lucero y el delantero Genaro Rossi por Milton Leyendeker (terminó con el tobillo hinchado en Salta), Alan Sombra y Franco Perinciolo. Así, se producirían los debuts del uruguayo Silvera y del rosarino Rossi. Lucero ya sumó minutos en el segundo tiempo ante el “albo” salteño.

Lo que también se modificará será el dibujo táctico, ya que el equipo pasará de un 4-1-4-1 a un 4-4-2.

El 11 que se perfila para el domingo: Kevin Larrea; Agustín Bellone, Maximiliano Romero, Mathias Silvera y Lucas Kruspzky; Javier Iritier, Brian Nievas, Daniel González y Gonzalo Lucero; Jonathan Dellarossa y Genaro Rossi.

El “Negro” volverá a entrenar este viernes, a las 8, en el “Juan Alberto García”. El sábado también entrenará por la mañana (en principio en San Diego) y luego quedará concentrado de cara al compromiso dominguero.

El árbitro principal para el domingo será Álvaro Carranza, asistido por Martín Saccone y Víctor Rojas Aguirre. El cuarto: Pablo Núñez.

El rival

Gimnasia de Mendoza viene de caer como local por 1-0 ante Defensores de Belgrano. En principio, José María “Chaucha” Bianco repetiría el equipo para visitar a For Ever, aunque todo quedará más claro tras la práctica del viernes por la mañana.

El 11: Luis Ojeda; Ismael Cortez, Franco Meritello, Franco Sbuttoni y Maximiliano Padilla; Leandro Ciccolini, Nicolás Rinaldi, Ignacio Antonio y Nazareno Solís; Nicolás Romano y Luis Silba.