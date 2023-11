Primera Nacional: For Ever ya rescindió con 10 jugadores antes del regreso

El «negro» volverá el lunes a los entrenamientos. Los dirigentes y Pancaldo trabajan en el armado del nuevo plantel de cara al 2024.

For Ever comenzó con el armado del nuevo plantel de cara a la temporada 2024 de la Primera Nacional de fútbol. En principio los dirigentes ya les comunicaron a 10 futbolistas que no seguirán en el club y en los próximos días habría más salidas.

Los futbolistas retornarán a los entrenamientos el lunes, aunque la pretemporada recién comenzaría en diciembre teniendo en cuenta que se estima que el certamen comenzará a fines de enero o principios de febrero.

Los jugadores que no seguirán son los defensores Lucas Fernández, Facundo Monteseirín e Ignacio Abraham; los volantes Nicolás Juárez (pasó a Sarmiento de La Banda), Enzo Bruno (Guaraní Antonio Franco de Posadas), Mateo Maccari, Emiliano Bogado, Emanuel Díaz y Claudio Villagra; y el delantero Cristian Ibarra (iría a préstamo a otro club ya que el pase pertenece a For Ever).

Los directivos encabezados por el presidente Héctor Gómez ya charlaron con el entrenador Ricardo Pancaldo y está encaminada su continuidad. Más allá de que todavía queda resolver el tema económico, el DT ya puso primera respecto de los jugadores que quiere que sigan en el club y en los posibles refuerzos, lo cual hace indicar que seguirá.

Hay muchos jugadores a los que se les vence el contrato dentro de dos meses, el 31 de diciembre, y se hablará por sus continuidades. Hay otros a los que se les vence el préstamo como Gino Barbieri, Brian Nievas y Jonathan Dellarossa (For Ever quiere renovar préstamos con los tres). Y hay otros futbolistas que tienen contrato hasta fines de 2024, lo cual no significa necesariamente que sigan en el club ya que también se puede llegar a rescindir si hay acuerdo entre las partes.

EL PLANTEL HOY

Arqueros: Gastón Canuto, Luciano Silva (tiene contrato hasta 2024) y Leandro Ledesma

Defensores: Juan Galetto, David Valdez, Gino Barbieri (a préstamo; es de Belgrano), Emir Faccioli, Ricardo Garay Lima, Yair Marín y Marcos Fissore.

Volantes: Alan Sombra (tiene contrato hasta 2024), Santiago Valenzuela, Diego Sánchez Paredes, Javier Iritier (tiene contrato hasta 2024), Brian Nievas (a préstamo; es de Patronato), Leandro Allende y Javier Bayk.

Delanteros: Nicolás Silva, Gonzalo Ríos (tiene contrato hasta 2024), Jonathan Dellarossa (a préstamo; es de Instituto) y Matías Romero.

SE FUERON

Defensores: Lucas Fernández, Facundo Monteseirín e Ignacio Abraham. Volantes: Nicolás Juárez (pasó a Sarmiento de La Banda), Enzo Bruno (Guaraní Antonio Franco de Posadas), Mateo Maccari, Emiliano Bogado, Emanuel Díaz y Claudio Villagra. Delantero: Cristian Ibarra.